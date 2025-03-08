Какой праздник отмечают 8 марта: все об этом дне

8 марта, кроме Международного женского дня, отмечают и другие важные праздники. Православные верующие чтят память великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского, апостола Ерма. Именины сегодня празднуют Александры, Алексеи, Демьяны, Иваны, Климы, Кузьмы, Михаилы, Николаи, Сергеи, Яны и Матроны.

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В Украине отмечают День землеустроителя, а в мире – Международный день борьбы за права женщин и международный мир и National be nasty day (День "Будь противным"). OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 марта

Православные праздники

По новому стилю православные верующие сегодня чтят память великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского, апостола Ерма.

Федор Тирон был римским воином, жившим в III-IV веках. Его жизнь стала примером непоколебимой веры и мужества. Когда император Максимиан издал указ о преследовании христиан, Федор отказался отречься от своей веры. За это он был подвергнут жестоким пыткам, а затем сожжен. Его подвиг стал символом стойкости и преданности христианским ценностям.

Феофилакт Никомидийский был епископом, жившим в VIII-IX веках. Он известен своей активной борьбой против иконоборчества. Феофилакт отстаивал право верующих на почитание святых образов, за что был изгнан из Никомидии. Однако даже в изгнании он продолжал свою проповедь и поддерживал верующих.

Ерм был одним из 70 апостолов, учеником апостола Павла. Он известен как автор книги "Пастырь Ерма", которая является одним из древнейших христианских произведений. В этой книге Ерм призывает верующих к покаянию и праведной жизни. Его произведение имеет большое значение для понимания раннего христианства.

Международный день борьбы за права женщин и международный мир

Международный день борьбы за права женщин и международный мир, который отмечается 8 марта, посвящен прежде всего признанию социальных, экономических, культурных и политических прав женщин.

В начале 20 века женщины в разных странах боролись за свои права, включая право голоса, лучшие условия труда и гендерное равенство.

В 1977 г. ООН официально провозгласила 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.

День землеустроителя

Этот профессиональный праздник в Украине отмечается ежегодно во вторую субботу марта.

Землеустроители – специалисты, занимающиеся организацией эффективного использования земельных участков. Они отводят земли для различных нужд, таких как сельское хозяйство, строительство, промышленность и т.д. Их работа включает в себя планирование, учет, оценку земель, а также составление соответствующей документации.

Землеустроители играют ключевую роль во внедрении земельных реформ и обеспечении устойчивого развития. От их профессионализма зависит рациональное использование земельных ресурсов и их сохранность для будущих поколений.

День "Будь противным"

День "Будь противным" отмечается ежегодно 8 марта. Это день, побуждающий людей иногда откладывать чрезмерную вежливость, особенно когда необходимо установить границы. Речь идет о том, чтобы уметь постоять за себя.

Исторические события 8 марта

1387 – во Львове состоялась официальная коронация Ядвиги Анжуйской, польской королевы.

1775 – анонимный писатель, который, по мнению некоторых, был Томасом Пейном, публикует "Африканское рабство в Америке", первую статью в американских колониях, призывающую освободить рабов и отменить рабство.

1817 – основана Нью-Йоркская фондовая биржа.

1857 – в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль", который считается первоначалом Международного женского дня.

1910 – французская авиаторка Раймонда де Ларош становится первой женщиной, получившей лицензию пилота.

1919 – начались основные события Египетской революции против британской оккупации.

1920 – провозглашение Арабского Королевства Сирия, первого арабского государства новейшего времени.

1944 – по приказу Сталина органы НКВД провели массовую депортацию балкарцев в районы Казахстана и Киргизии.

1946 – Львовский собор, организованный коммунистами и Русской Православной Церковью, отменил Берестейскую унию, таким образом начав уничтожение Украинской Греко-Католической Церкви.

1963 – в результате военного переворота к власти в Сирии пришла партия Баас.

1979 – Philips продемонстрировала прототип оптического цифрового аудиодиска в Эйндговене, Нидерланды.

1983 – Рональд Рейган в выступлении назвал СССР "Империей зла".

2006 – США отменили ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины.

Кто родился 8 марта

1494 – Россо Фьорентино, итальянский живописец.

1822 – Игнатий Лукасевич, польский и австро-венгерский фармацевт, химик-технолог, изобретатель керосиновой лампы, отец нефтяной промышленности в Украине и Польше.

1879 – Отто Ган, немецкий химик, "отец ядерной химии", нобелевский лауреат 1944 года.

1886 – Эдуард Кендалл, американский химик.

1894 – Вяйне Аалтонен, финский скульптор-монументалист, медальер, театральный художник.

1921 – Анна Коломиец, заслуженная художница Украины, скульптор.

1936 – Гено Адамия, грузинский военачальник, Национальный герой Грузии.

1940 – Леонид Осыка, украинский режиссер, сценарист.

1985 – Мария Огисало, финская политическая деятельница, министерша внутренних дел Финляндии.

В этот день умерли:

1723 – Кристофер Рен, английский архитектор, математик и астроном.

1869 – Гектор Берлиоз, французский композитор.

1917 – Фердинанд фон Цеппелин, конструктор дирижаблей жесткой системы – цеппелинов.

1923 – Ян Дидерик ван дер Ваальс, нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1910 года.

1946 – Фредерик Ланчестер, английский эрудит и инженер, внес значительный вклад в автомобилестроение, аэродинамику.

1967 – Елена Кульчицкая, украинская художница, коврик и педагогиня.

1971 – Фритц фон Опель, промышленник, ракетный пионер и мотогонщик. Внук Адама Опеля, производителя швейных машин и велосипедов, основателя компании "Опель".

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь церковных праздников на март по новому стилю.

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