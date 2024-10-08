Какой праздник отмечают 8 октября в Украине

8 октября православные верующие чтят память преподобной Пелагии Антиохийской. Именины празднуют Евгении, Максимы, Прохоры, Романы, Сергеи, Таисии и Пелагеи.

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8 октября в мире отмечают День осьминога, День защиты животных, Международный день регистрации рождений и День собственного бизнеса. А в Украине – профессиональный праздник у работников отрасли юриспруденции. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 октября

8 октября по новоюлианскому календарю – день памяти Пелагии Антиохийской. Пелагея жила в III веке и славилась необычайной красотой. Однако до принятия христианства девушка вела довольно развратную жизнь. Однажды на Собор в Антиохию приехал проповедник и епископ Нонн. Он увидел в уличной толпе Пелагею и всю ночь молился о спасении души юной девушки. На следующее утро Пелагея сама пришла в храм, сказав, что ее привела какая-то неведомая сила. Девушку очень поразило богослужение. Она обратилась к епископу Нонне с просьбой окрестить ее. Пелагея раздала все свое имущество бедным и приняла монашеский постриг.

День юриста в Украине установлен указом президента от 1997 года. Считается, что именно 8 октября Киевский князь Ярослав Мудрый издал первое сведение законов "Русская правда", содержавшее нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства. 8 октября профессиональный праздник имеет широкий круг юристов, деятельность которых так или иначе связана с юриспруденцией. Поздравлять можно судей, нотариусов, адвокатов, работников прокуратуры.

Также и в разных странах мира 8 октября отмечают:

День "Посмотри своим страхам в лицо";

День героического партизанского движения в Латинской Америке;

День города Тбилиси;

День независимости в Хорватии;

Национальный день вареников в США.

Исторические события 8 октября

1596 – подписана Берестейская уния, создана греко-католическая Церковь.

1886 – Харьковская городская публичная библиотека приняла первых посетителей.

1896 – впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

1914 – Впервые во время Первой мировой войны применена бомбардировочная авиация.

1938 – В Ужгороде создано первое правительство автономного Закарпатья, которое с 30 декабря 1938 г. стало называться Карпатской Украиной.

1945 – инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновку.

1980 – последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Семь месяцев спустя артист умер от рака.

1991 – Верховная Рада Украины приняла закон о гражданстве Украины.

2022 – подрыв Крымского моста.

Кто родился 8 октября

1871 – Иван Поддубный, украинский спортсмен-борец. Шестикратный чемпион мира по борьбе.

1916 – Олекса Булавицкий, украинский живописец-пейзажист импрессионистического толка.

1920 – Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст.

1944 – Лесь Герасимчук, украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог.

В этот день умерли:

1754 – Генри Филдинг, английский писатель, видный представитель английского реализма XVIII века.

1895 – Адам Опель, основатель компании Adam Opel GmbH.

1938 – Игнат Хоткевич, украинский писатель, бандурист.

2009 – Вячеслав Хурсенко, украинский певец, композитор, автор-исполнитель.

2023 – Нина Матвиенко, украинская певица.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления и открытки в честь Дня юриста.

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