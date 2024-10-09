Какой праздник отмечают 9 октября в Украине: все об этом дне

9 октября православные верующие чтят память апостола Иакова Алфиева. Именины празднуют Яковы, Петры и ы.

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В мире отмечают Международный день пива и пиццы, Международный день волчка, Всемирный день почты, День "Возьми своего плюшевого мишку на работу или в школу", а в Украине – день риэлтора (неофициально). OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 октября

9 октября по новоюлианскому календарю отмечают день памяти апостола Иакова Алфиева. Он родился в городе Капернаум на территории современного Израиля. Иаков, по преданию, был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Есть предположение, что Иаков был братом апостола Иуды Иакова, которого еще называли Тадеем. Относительно жизни апостола сохранилось мало сведений. Известно о большом количестве миссионерских проповедей. Иаков проповедовал на территории Иудеи, в Сирии и даже основал апостольскую кафедру в Тель-Батнане.

В Украине 9 октября профессиональный праздник, хоть и неофициально, отмечают риэлторы. Мероприятия в первой декаде месяца носят традиционный ежегодный характер. За последнее десятилетие произошел рост количества агентов по недвижимости – в некоторых районах их количество удвоилось, а то и утроилось.

Также и в разных странах мира 9 октября отмечают:

День Независимости Республики Уганда;

День медсестры скорой помощи;

День противопожарной безопасности в Канаде и США;

Национальный день нанотехнологий США;

Национальный день памяти жертв Холокоста в Румынии;

Национальный день сыра с плесенью, День Пиццы и Пива в США;

Праздничный фестиваль Такаяма в Японии.

Исторические события 9 октября

1596 – утверждение Брестской унии, основание Украинской греко-католической церкви.

1621 – в Хотине после войны был подписан мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, за которым Речь Посполитая закрепила свою победу над Турцией.

1655 – победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова.

1874 – создание Всемирного почтового союза. В этот день, начиная с 1957 года, отмечается Всемирный день почты.

1944 – вышел указ НКВД/НКГБ "О мерах по усилению борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных банд ОУН в западных областях Украины".

1963 – в воздух впервые поднялся вертолет Ми-8.

1989 – в СССР признано право работников на забастовку.

2006 – Северная Корея опробовала ядерное оружие.

2009 – Обама удостоен Нобелевской премии мира.

2023 – начало блокады сектора Газа Израилем.

Кто родился 9 октября

1201 – Робер де Сорбон, французский богослов, основатель Сорбонны.

1886 – Иванна Блажкевич, украинская писательница.

1892 – Михаил Кравчук, выдающийся украинский математик, разработчик украинской алгебраической и геометрической терминологии.

1904 – Николай Бажан, украинский писатель.

1940 – Джон Леннон, британский музыкант.

В этот день умерли:

1967 – Че Гевара, латиноамериканский революционер и партизан-подпольщик.

1974 – Оскар Шиндлер, немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста.

2007 – Анатолий Погребной, украинский литературовед, писатель, критик и публицист, общественный деятель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об именинниках октября и публиковал список тех, кто празднует день ангела по новому и старому календарю.

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