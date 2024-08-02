Какой праздник отмечают в Украине 2 августа: все об этом дне
2 августа в мире отмечается ряд важных праздников и памятных событий. Они делают этот день особенным для многих жителей разных государств.
Каждый день есть повод отметить достижения в разных областях и вспомнить важные исторические события, которые повлияли на формирование современного мира. Читайте дальше материал OBOZ.UA, чтобы узнать больше о праздниках и событиях 2 августа.
День Воздушно-десантных войск или День НДС (отменено)
Это бывший профессиональный праздник десантников Украины, ежегодно отмечавшийся 2 августа, как и в РФ. Но в 2017 году его заменили на День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и перенесли на 21 ноября.
Международный день памяти геноцида цыган
Международный день памяти геноцида цыган – это день, когда мы вспоминаем трагедию ромского народа во время Холокоста и напоминаем о важности защиты прав меньшинств и предотвращении любых форм дискриминации и геноцида.
Международный день пива
Международный день пива – это веселый и радостный праздник, объединяющий любителей этого напитка со всего мира. Отмечается ежегодно в первую пятницу августа, а в этом – 2 августа. Это прекрасная возможность собраться с друзьями и насладиться разнообразными сортами хмельного напитка.
Другие праздники 2 августа 2024 года
- Европейский день памяти жертв Холокоста синти и рома;
- Ганноверский фестиваль паромников;
- День Ангельской Девы в Коста-Рике;
- День воздушно-десантных войск в Казахстане;
- День авиации в Сербии;
- День десантников в Белоруссии;
- День национального достоинства в Гватемале;
- День национального кино в Азербайджане;
- День оленя или День оленевода;
- День перуанского кахона;
- День республики в Македонии;
- День свободы в Гайане;
- День святой Анны в Бракеле;
- Летний Средневековый рынок-ярмарка Фрайзена, Германия;
- Городской фестиваль в Ульзене;
- Городской фестиваль в Везеле;
- Майнфест во Франкфурте-на-Майне;
- Национальный день женской груди в США;
- Национальный день мороженого в форме сэндвича в США.
Важные события 2 августа
2017 год
В 2017 году ученые впервые использовали технологию CRISPR для удаления дефектной ДНК из человеческих эмбрионов. Это революционное достижение в области генетики открывает новые перспективы для лечения генетических заболеваний и повышения качества жизни людей.
2006 год
В 2006 году в Йоханнесбурге, ЮАР, впервые за последние 25 лет выпал снег. Это необычное явление стало событием, привлекшим внимание всего мира к климатическим изменениям и их последствиям.
1999 год
Вооруженные отряды во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом перешли на территорию Дагестана, что явилось началом второй чеченской войны. Это событие повлияло на политическую ситуацию в регионе и привело к продолжительному конфликту.
1991 год
В 1991 году США признали независимость Латвии, Литвы и Эстонии. Это явилось важным этапом в становлении независимых государств после распада Советского Союза.
1990 год
2 августа 1990 в 14:00 по местному времени иракские войска напали на Кувейт, что привело к началу войны в Персидском заливе.
1953 год
В 1953 году в Киеве открыли детскую железную дорогу, которая стала излюбленным местом отдыха для многих детей и их родителей.
1945 год
Потсдамская конференция завершилась 2 августа 1945 г., определив основные положения послевоенного устройства мира.
1941 год
На территорию СССР вошли первые итальянские войска, что явилось важным этапом в развитии Второй мировой войны и укреплении альянса между нацистской Германией и Италией.
1940 год
Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, а также Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР.
1940 год
Верховный Совет СССР принял закон о преобразовании Молдавской АССР в составе УССР в отдельную Молдавскую ССР, что повлияло на административно-территориальное устройство региона.
1940 год
Бригадный генерал Шарль де Голль после капитуляции Франции покинул страну и из Лондона призвал всех патриотов продолжать вооруженную борьбу с нацистской Германией.
1939 год
Альберт Эйнштейн направил письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором проинформировал о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призвал начать опытную программу в США. Это письмо стало началом Манхэттенского проекта.
1918 год
Гетман Украины Павел Скоропадский утвердил закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства. Это явилось важным шагом в развитии национальной культуры и образования.
1917 год
Впервые совершена посадка самолета "Сопвич" на палубу корабля британских военно-морских сил "Furious".
1914 год
Королевство Италия заявило о своем нейтралитете в европейском конфликте, что стало важным политическим событием Первой мировой войны.
1865 год
В издательстве Макмиллана вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес".
1776 год
Состоялась церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, принятая 4 июля Континентальным конгрессом. Это явилось важным этапом в истории США.
Известные люди, родившиеся 2 августа
1872 год
Владимир Тарновский – "отец" советского червонца, бывший банкир-миллионер.
1835 год
Элиша Грей – американский изобретатель, опоздавший запатентовать телефон. Его на несколько часов опередил Александр Белл.
1820 год
Джон Тындаль – выдающийся ирландский физик, впервые подробно исследовавший рассеяние солнечного света атмосферой и объяснивший голубой цвет неба.
Известные люди, умершие 2 августа
1997 год
Уильям Сьюард Берроуз – американский писатель из "поколения битников".
1936 год
Луи Блерио – французский изобретатель и авиатор, который на самолете собственной конструкции первым пересек Ла-Манш 25 июля 1909 года.
1923 год
Уоррен Гардинг – 29-й президент США.
1922 год
Александр Грэм Белл – американский ученый, изобретатель телефона, скончался 2 августа 1922 года.
1921 год
Энрико Карузо – итальянский оперный певец, скончавшийся 2 августа 1921 года.
1799 год
Жак-Этьен Монгольфье – архитектор, младший из двух братьев Монгольфье, изобретателей "монгольфьеров". Братья Монгольфье поднялись в воздух на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом, в 1783 году.
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