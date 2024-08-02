Какой праздник отмечают в Украине 2 августа: все об этом дне

2 августа в мире отмечается ряд важных праздников и памятных событий. Они делают этот день особенным для многих жителей разных государств.

Видео дня

Каждый день есть повод отметить достижения в разных областях и вспомнить важные исторические события, которые повлияли на формирование современного мира. Читайте дальше материал OBOZ.UA, чтобы узнать больше о праздниках и событиях 2 августа.

День Воздушно-десантных войск или День НДС (отменено)

Это бывший профессиональный праздник десантников Украины, ежегодно отмечавшийся 2 августа, как и в РФ. Но в 2017 году его заменили на День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и перенесли на 21 ноября.

Международный день памяти геноцида цыган

Международный день памяти геноцида цыган – это день, когда мы вспоминаем трагедию ромского народа во время Холокоста и напоминаем о важности защиты прав меньшинств и предотвращении любых форм дискриминации и геноцида.

Международный день пива

Международный день пива – это веселый и радостный праздник, объединяющий любителей этого напитка со всего мира. Отмечается ежегодно в первую пятницу августа, а в этом – 2 августа. Это прекрасная возможность собраться с друзьями и насладиться разнообразными сортами хмельного напитка.

Другие праздники 2 августа 2024 года

Европейский день памяти жертв Холокоста синти и рома;

Ганноверский фестиваль паромников;

День Ангельской Девы в Коста-Рике;

День воздушно-десантных войск в Казахстане;

День авиации в Сербии;

День десантников в Белоруссии;

День национального достоинства в Гватемале;

День национального кино в Азербайджане;

День оленя или День оленевода;

День перуанского кахона;

День республики в Македонии;

День свободы в Гайане;

День святой Анны в Бракеле;

Летний Средневековый рынок-ярмарка Фрайзена, Германия;

Городской фестиваль в Ульзене;

Городской фестиваль в Везеле;

Майнфест во Франкфурте-на-Майне;

Национальный день женской груди в США;

Национальный день мороженого в форме сэндвича в США.

Важные события 2 августа

2017 год

В 2017 году ученые впервые использовали технологию CRISPR для удаления дефектной ДНК из человеческих эмбрионов. Это революционное достижение в области генетики открывает новые перспективы для лечения генетических заболеваний и повышения качества жизни людей.

2006 год

В 2006 году в Йоханнесбурге, ЮАР, впервые за последние 25 лет выпал снег. Это необычное явление стало событием, привлекшим внимание всего мира к климатическим изменениям и их последствиям.

1999 год

Вооруженные отряды во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом перешли на территорию Дагестана, что явилось началом второй чеченской войны. Это событие повлияло на политическую ситуацию в регионе и привело к продолжительному конфликту.

1991 год

В 1991 году США признали независимость Латвии, Литвы и Эстонии. Это явилось важным этапом в становлении независимых государств после распада Советского Союза.

1990 год

2 августа 1990 в 14:00 по местному времени иракские войска напали на Кувейт, что привело к началу войны в Персидском заливе.

1953 год

В 1953 году в Киеве открыли детскую железную дорогу, которая стала излюбленным местом отдыха для многих детей и их родителей.

1945 год

Потсдамская конференция завершилась 2 августа 1945 г., определив основные положения послевоенного устройства мира.

1941 год

На территорию СССР вошли первые итальянские войска, что явилось важным этапом в развитии Второй мировой войны и укреплении альянса между нацистской Германией и Италией.

1940 год

Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, а также Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР.

1940 год

Верховный Совет СССР принял закон о преобразовании Молдавской АССР в составе УССР в отдельную Молдавскую ССР, что повлияло на административно-территориальное устройство региона.

1940 год

Бригадный генерал Шарль де Голль после капитуляции Франции покинул страну и из Лондона призвал всех патриотов продолжать вооруженную борьбу с нацистской Германией.

1939 год

Альберт Эйнштейн направил письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором проинформировал о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призвал начать опытную программу в США. Это письмо стало началом Манхэттенского проекта.

1918 год

Гетман Украины Павел Скоропадский утвердил закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства. Это явилось важным шагом в развитии национальной культуры и образования.

1917 год

Впервые совершена посадка самолета "Сопвич" на палубу корабля британских военно-морских сил "Furious".

1914 год

Королевство Италия заявило о своем нейтралитете в европейском конфликте, что стало важным политическим событием Первой мировой войны.

1865 год

В издательстве Макмиллана вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес".

1776 год

Состоялась церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, принятая 4 июля Континентальным конгрессом. Это явилось важным этапом в истории США.

Известные люди, родившиеся 2 августа

1872 год

Владимир Тарновский – "отец" советского червонца, бывший банкир-миллионер.

1835 год

Элиша Грей – американский изобретатель, опоздавший запатентовать телефон. Его на несколько часов опередил Александр Белл.

1820 год

Джон Тындаль – выдающийся ирландский физик, впервые подробно исследовавший рассеяние солнечного света атмосферой и объяснивший голубой цвет неба.

Известные люди, умершие 2 августа

1997 год

Уильям Сьюард Берроуз – американский писатель из "поколения битников".

1936 год

Луи Блерио – французский изобретатель и авиатор, который на самолете собственной конструкции первым пересек Ла-Манш 25 июля 1909 года.

1923 год

Уоррен Гардинг – 29-й президент США.

1922 год

Александр Грэм Белл – американский ученый, изобретатель телефона, скончался 2 августа 1922 года.

1921 год

Энрико Карузо – итальянский оперный певец, скончавшийся 2 августа 1921 года.

1799 год

Жак-Этьен Монгольфье – архитектор, младший из двух братьев Монгольфье, изобретателей "монгольфьеров". Братья Монгольфье поднялись в воздух на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом, в 1783 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда в Украине отмечают День Государственного Флага.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.