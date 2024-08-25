Какой праздник отмечают в Украине 25 августа 2024 года

Украина сегодня чествует специальной датой в календаре труд своих горняков. А также отмечает символические дни рождения сразу двух областных центров.

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Конечно, на этом список праздников, которые приходятся на этот день, не заканчивается. OBOZ.UA рассказывает, какие еще даты в Украине и мире отмечают 25 августа.

Именинники 25 августа

По новоюлианскому календарю, на который перешла Православная церковь Украины, именины в этот день отмечают мужчины по имени Владимир, Иван, Моисей. Поздравьте их теплыми словами.

Какие праздники приходятся на 25 августа

День шахтера – профессиональный праздник не имеет четкой даты и отмечается в последнее воскресенье августа. На этот раз он приходится как раз на 25 число. Цель праздника – почтить труд и вклад в экономику Украины работников угольной отрасли.

День города Донецк – совпадает с Днем шахтера и праздник города Донецк. Именно этот регион Украины традиционно занимался добычей угля, его центр еще называют шахтерской столицей. С 2014 года Донецк находится под российской оккупацией, но в Украине о нем помнят и в День города граждане рассказывают о своих воспоминаниях от поездок в город миллиона роз.

День города Ровно – еще один областной центр Украины отмечает свой праздник в последнее воскресенье августа. Это Ровно. Сведения о нем появляются в исторических хрониках еще с 1283 года, а Магдебургское право оно получило в 1492 году. Еще через 4 года Ровно впервые описали в Волынской короткой летописи именно как город.

День примирительного поцелуя – иногда наши отношения переживают серьезные испытания из-за разногласий в мыслях или взглядах. Мы ссоримся и теряем действительно значимые связи. В то время как решить проблему часто можно одним простым действием – поцелуем. Подумайте о тех, с кем вы не в ладах, встретьтесь и поцелуйте друг друга. В конце концов, дружба и теплое отношение всегда важнее каких-то мелочей.

Исторические события 25 августа

1604 – Лжедмитрий I с польско-украинским войском начал поход на Москву.

1609 – Галилео Галилей продемонстрировал венецианском Малом совете (совете дожа) новое устройство – телескоп.

1621 – в лагерь под Хотином на помощь королю Владиславу против османов прибыло 45 000 казаков во главе с Яцком Бородавкой.

1718 – французы основали в Северной Америке город Новый Орлеан.

1793 – революционные французские войска взяли Марсель.

1810 – англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестянках.

1825 – Уругвай провозгласил независимость от Бразильской империи.

1830 – в Брюсселе началось восстание против голландцев.

1875 – Мэттью Уэбб стал первым человеком, переплывшим Ла-Манш.

1912 – в Республике Китай основана партия Гоминдан ("партия народного государства").

1915 – немецкие войска взяли Брест-Литовск (ныне Брест).

1918 – вышел в свет первый номер газеты "Звон" (Колокол) под редакцией Янки Купалы.

1919 – во время наступления на Киев Армия УНР освободила Фастов.

1919 – открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон – Париж.

1929 – вылетевший из Токио дирижабль "Граф Цепеллин" прибыл в Сан-Франциско.

1933 – между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией в Палестине была достигнута договоренность, позволявшая немецким евреям переехать в Палестину и другие страны.

1941 – советские и британские войска оккупировали Иран.

1944 – войска союзников освободили от нацистской оккупации Париж.

1964 – советский диссидент, украинец Петр Григоренко был лишен звания генерал-майора.

1973 – сделан первый снимок томографом.

1991 – во время войны Хорватии за независимость началось сражение за Вуковар.

1991 – Верховный Совет Белорусской ССР провозгласил независимость страны от СССР.

Знаменитости, родившиеся 25 августа

1724 – Джордж Стаббс, британский ученый-биолог и художник-анималист. Автор труда "Анатомия коня".

1819 – Алан Пинкертон, американский предприниматель шотландского происхождения. Основатель первого в мире детективного агентства.

1866 – Владимир Косинский, украинский ученый-экономист, соучредитель Украинской Академии наук.

1868 – Сергей Изотов, старшина Действующей армии УНР.

1905 –Абрам Луфер, украинский советский пианист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.

1918 – Леонард Бернстайн, американский дирижер, композитор, пианист, педагог и просветитель еврейско-украинского происхождения.

1924 – Павло Загребельный, украинский писатель.

1930 – Шон Коннери, шотландский киноактер и продюсер.

1938 – Борис Михайлов, украинский артфотограф, постоянно живущий в Берлине и Харькове, считается классиком современной фотографии.

1938 – Фредерик Форсайт, английский писатель ("День Шакала")

1940 – Николай Жулинский, украинский литературовед и политик, директор Института литературы им. Шевченко, академик НАН Украины.

1949 – Джин Симмонс, американский бас-гитарист, вокалист, актер и предприниматель. Один из основателей группы Kiss.

1951 – Роб Хелфорд, вокалист британской группы Judas Priest.

1958 – Тим Бертон, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

1963 – Юрий Вербицкий, сейсмолог, кандидат наук, активист Евромайдана.

1970 – Клаудия Шиффер, немецкая топмодель и актриса.

1976 – Александр Скарсгард, шведский актер, режиссер и сценарист.

1987 – Блейк Лайвли, американская актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Дне памяти погибших защитников Украины – когда он отмечается и как возникла торжественная дата.

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