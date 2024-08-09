Какой праздник отмечают в Украине 9 августа: что запрещено делать в этот день

Каждый день календаря имеет свою уникальную историю. Праздники, важные события и дня рождения выдающихся личностей делают их особенными.

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9 августа в мире отмечается несколько важных праздников и памятных дат. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Матвеев день

Матвеев день, Пантелеймон-целитель, Пантелеймонов день – это религиозный праздник, который приходится на 9 августа по новому стилю. Он связан с чествованием памяти апостола Матвея, одного из ближайших учеников Христа.

В народных верованиях этот день имеет свои приметы и традиции. К примеру, считается, что змеи становятся особенно агрессивными и могут приползать близко к людям.

Также на Матвеев день запрещено отказывать в помощи другим людям и оставаться безучастным к проблемам близких, работать в поле, а также не стоит делать ремонт и косить траву.

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году, стремится привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются коренные народы, а также отметить их вклад в сохранение культурного наследия и биоразнообразия планеты. В Украине этот день напоминает о многонациональности и важности сохранения культурной самобытности каждого народа.

День памяти трагедии Нагасаки в Японии

День памяти трагедии Нагасаки чествуется не только в Японии, но и на международном уровне. Эта дата напоминает о взрыве атомной бомбы в 1945 году, которая стала причиной масштабных разрушений и многочисленных человеческих жертв.

Другие праздники 9 августа 2024 года

Национальный день Сингапура;

День MeyBoom в Бельгии;

День Конституции Ангильи;

День защиты леса от пожара в США;

День объятий в Японии;

Дни викингов в Шлезвизе;

Международный день солидарности с борьбой женщин в Южной Африке и Намибии;

Национальный день любителей книг в США;

Национальный день рисового пудинга в США;

Национальный день специального образования или День учителя специального образования в Аргентине;

Национальный женский день в Южной Африке;

Праздник Святого Лаврентия из Уэска в Испании;

Национальный День миротворцев в Канаде;

Праздник святого Романа в Монако.

Знаменитые события 9 августа

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 в Беларуси прошли президентские выборы, по результатам которых Александра Лукашенко объявили победителем. Это вызвало массовые протесты по всей стране, ведь многие граждане считали результаты выборов сфальсифицированными. Протесты продолжались несколько месяцев и стали одной из самых масштабных акций в истории Белоруси.

СССР объявил войну Японии

9 августа 1945 года Советский Союз односторонне разорвал пакт о ненападении на Японскую империю и объявил ей войну. В результате союз аннексировал территории Южного Сахалина, Квантун с городами Порт-Артур и Далянь, а также Курильские острова.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года.

Взрыв атомной бомбы в Нагасаки

В этот же день в 1945 году на японский город Нагасаки была сброшена атомная бомба, что привело к огромным разрушениям и человеческим жертвам. Взрыв стал одной из самых страшных трагедий в истории человечества и поставил точку во Второй мировой войне.

"Матч смерти" в Киеве

9 августа 1942 года в оккупированном гитлеровцами Киеве состоялся "Матч смерти" между местной командой Хлебзавода и командой немецких солдат. Украинцы победили, что стало актом мужества и сопротивления оккупантам. Матч закончился победой киевлян со счетом 5:3.

Запатентование стиральной машины

Американец Алва Фишер 9 августа 1910 года запатентовал стиральную машину, что стало важным событием в истории бытовой техники. Настоящее изобретение значительно облегчило домашнюю работу и улучшило качество жизни миллионов людей по всему миру.

Отмена крепостного права на Буковине

9 августа 1848 года на Буковине было отменено крепостное право, что стало важным событием в истории региона. Это решение способствовало улучшению социально-экономического положения крестьян и стало шагом к свободе и равноправию.

Дни рождения известных людей

Леонид Кучма – второй президент Украины, политический деятель.

Джиллиан Андерсон – американская актриса, известная своей ролью в сериале "Секретные материалы".

Александр Пономарев – украинский певец и музыкант.

Туве Янссон – финская писательница и иллюстратор, автор серии книг о Муми-Троллях.

Уитни Хьюстон – американская певица, актриса и продюсер.

Одри Тоту – французская актриса, известная своей ролью в фильме "Амели".

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