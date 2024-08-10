Какой праздник сегодня, 10 августа: традиции и приметы этого дня

10 августа отмечается несколько важных событий и праздников. Некоторые из них имеют значение как на международном уровне, так и для украинской культуры.

Видео дня

Этот день наполнен разнообразными приметами и историческими событиями, что делает его особенным. О его традициях и значении рассказывает OBOZ.UA.

День памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

Православная церковь сегодня чтит память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были одними из семидесяти апостолов, которых Иисус Христос избрал для проповеди его учения в 1 веке.

Традиционно во время праздника прославляли кузнецов и дарили им подарки, а также начинали собирать урожай картофеля и ходить за грибами и ягодами. В этот день запрещено: играть свадьбу, идти в лес за грибами в плохом настроении и покупать вещи, которые должны долго служить.

Приметы:

Если утром много росы – будет солнечный день;

Если съесть грушу во время заката, то к человеку придет долгожданное решение;

Если дождь, но нет ветра – будет ненастье;

Туман по воде утром – будет хорошая погода;

Если облака плывут высоко – будет ясная и сухая погода.

Международный день биодизеля

Международный день биодизеля – это праздник экологического топлива. Биодизель является важной альтернативой традиционным его видам, поскольку производится из растительных масел или водорослей и оказывает значительно меньшее влияние на окружающую среду.

Этот праздник, основанный эко активистами, способствует повышению осведомленности о важности использования экологически чистых источников энергии.

Всемирный день льва

Сегодня также отмечают Всемирный день льва. Доподлинно неизвестно, кто, когда и почему решил положить начало этому празднику. Но теперь он посвящен сохранению и охране этих величественных животных, являющихся символом силы, мужества и царственности.

Другие праздники 10 августа 2024 года

День Независимости Республики Эквадор;

День города Ялта;

День физкультурника;

День Конституции в Ангилье;

День Сан Лоренсо в Парагвае;

День Сан Лоренцо в Матаре, Перу;

День военно-воздушных сил Аргентины;

День винодела в Чили;

День огня в Латвии;

День гаражных распродаж;

День десерта S'Mores в США;

День шахтера в Чили;

Китайский День Святого Валентина

Ленивый день;

Национальный день "Побалуйте свою собаку" в США;

Национальный день Эквадора;

Национальный день ветеранов в Индонезии;

Праздник Сан Лоренсо в Тарапаке;

Праздник города Санлури в Италии;

Знаменитые события 10 августа

Этот день в истории ознаменовался многими важными событиями, которые оставили свой след в разных сферах жизни.

В 2017 году исследователи из Университета Брауна сообщили об успешном эксперименте передачи данных через терагерцовый мультиплексор со скоростью 50 гигабитов в секунду. Это открытие может привести к созданию нового поколения сверхбыстрого Wi-Fi, что повлияет на развитие технологий и коммуникаций.

В 2016 году ФСБ России заявила о задержании группы граждан Украины, якобы готовивших теракты в оккупированном Крыму.

В 2012 году вступил в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, вызвавший значительное возмущение среди украинского общества.

В 1966 году в США прекратили выпуск банкноты номиналом 2 доллара.

В 1995 году украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке, достигнув результата 15 метров 50 сантиметров.

В 1945 году Япония объявила о своей капитуляции, что фактически завершило Вторую мировую войну.

В 1876 году в Канаде был совершен первый в мире международный телефонный звонок, ставший началом глобальной телефонной коммуникации.

В 1821 году Миссури стал 24-м штатом США.

В 1678 году Франция и Нидерланды подписали Нимвегенский мирный договор, завершивший войну за голландское наследие.

В 1664 году Османская империя и Священная Римская империя составили Вашварский мир, имевший важное значение для стабилизации ситуации в Европе.

В 1519 году Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание, которое стало одним из величайших путешествий в истории человечества.

Родились 10 августа

В этот день родились многие известные люди, среди которых украинский писатель и дипломат Роман Лубкивский (1941 год), испанский киноактер Антонио Бандерас (1960 год) и украинский гимнаст Илья Ковтун (2003 год).

Умерли 10 августа

В этот день мы вспоминаем выдающихся личностей, покинувших этот мир. Среди них украинский ученый и изобретатель троллейбусного поезда Владимир Веклич, американский физик и пионер ракетной техники Роберт Годдард и британский физик Генри Мозли, который был одним из основателей рентгеновской спектроскопии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине теперь празднуют Ореховый Спас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.