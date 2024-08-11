Какой праздник сегодня, 11 августа: традиции, приметы и именинники в этот день

Каждый день мы отмечаем в своем календаре определенные праздники, чтобы почтить важные события, людей или явления в своей жизни. Конечно, несколько дат приходятся и на 11 августа.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, чем богат календарь событий на этот день. А также рассказывает о традициях и приметах.

Кто празднует именины 11 августа

Вычисляя день именин, важно иметь в виду, что Православная церковь Украины, а вместе с ней Украинская греко-католическая церковь, перешли на новый календарь. Согласно ему, на 11 августа приходятся дни ангела людей со следующими именами: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.

Как праздники отмечаются 11 августа

День строителя – ежегодно вклад работников строительной отрасли отмечается в Украине во второе воскресенье августа. В этот раз это будет 11 число.

День хип-хопа – когда-то исполнителей этого жанра можно было встретить только на улицах бедных кварталов американских городов. Сейчас это наиболее влиятельное течение современной музыки. Считается, что именно 11 августа 1973 на праздновании дня рождения диджея Kool Herc в Нью-Йорке именинник начал начитывать речитатив между проигрыванием пластинок с популярной музыкой. И так создал целое новое музыкальное направление. Сейчас хип-хоп – это целая культура со своим искусством (в основном уличным), стилем в одежде и танцами.

День гор – в 2014 году Япония провозгласила, что будет отмечать в эту дату день, посвященный горам. Приблизительно 70% суши Японии состоит из горных районов, поэтому такой ландшафт имеет особое значение для страны. Впоследствии праздник начали отмечать неофициально и в других странах. Если вы не имеете возможности провести этот день в горах, вы можете посмотреть кино или почитать книгу об альпинистах или полистать свои фото из путешествий.

День дыни – этот праздник зародился в Туркменистане, стране самых сладких дынь. Плод является неотъемлемой частью туркменской культуры. Но любят его практически по всему миру. Не повод ли полакомиться чудесным фруктом?

Приметы 11 августа

По народным приметам в этот день не стоит трогать кусты калины – обрезать ветки, обрывать листья и даже собирать ягоды. Считается, что это нанесет растению невосполнимый вред.

Не стоит начинать большие дела или делать большие покупки. Считается, что этот день принесет неудачи. Важную работу тоже следует отложить на другой день

Ссоры и брань в этот день тоже будут гораздо более разрушительными. Если вы не хотите потерять важные для себя отношения, постарайтесь сдерживаться.

Что касается примет, по которым наши предки предсказывали погоду, то на сегодняшний день они были следующие:

жаркий и солнечный день – начало сентября будет теплым;

утренний туман к плохому урожаю меда;

к этому дню уродило много ягод и орехов – у холодной зиме;

калина успела покраснеть – зимой ждите морозов и снегов;

мало грибов в лесах – тоже примета суровой зимы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как появился и когда отмечается в Украине праздник День шахтера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.