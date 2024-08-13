Какой праздник сегодня, 13 августа в Украине и мире: именинники и приметы этого дня

Знаете ли вы, кого сегодня нужно поздравлять с именинами? А у кого по календарю профессиональный или личный праздник?

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OBOZ.UA поинтересовался, какие поводы для празднования у нас есть сегодня. Вот что Украина и мир отмечают 13 августа.

У кого именины 13 августа

Поскольку ПЦУ и УГКЦ почти год назад перешли на новый календарь, не все привыкли к новым датам именин. Между тем, на этот вторник дни ангела выпадают у людей, которых зовут

Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.

У вас точно есть по меньшей мере один именинник дня. А это значит, что он или она точно обрадуется вашим теплым пожеланиям.

Какие праздники отмечаются 13 августа

Международный день левшей – людей, у которых левая рука является основной, насчитывается среди нас аж до 15%. Согласитесь, это немало. Тем временем мир для них не так удобен, ведь он приспособлен под праворукое большинство. Еще и на протяжении многих веков леворукость считали отклонением, проявлением нечистой силы и ее пытались принудительно лечить. Сейчас мы знаем, что это просто безобидная особенность. Тем не менее, в 1976 году организация левшей Lefthanders International предложила отмечать особый день, который бы обращал внимания на их проблемы – отсутствие приспособленного оборудования, проектирование пространств исключительно под праворуких и даже наличие наценки на специально разработанные товары, такие как ножницы или открывалки. Датой для Дня левшей выбрали 13 августа. Как отпраздновать этот день? Если вы левша, расскажите о себе и своем опыте. Если у вас главная рука правая, попробуйте хотя бы час поделать все левой и почувствовать себя на месте обычного левши. Это поможет нам лучше понимать и ценить друг друга.

День просекко – из всех игристых вин итальянское просекко, вероятно, имеет самый легкий и свежий вкус. И чем это не повод устроить праздник в его честь. Датой для Дня просекко выбрали самый разгар августа, ведь именно в летнюю жару смаковать этот напиток приятнее всего.

События 13 августа

1521 – после трехмесячной осады отряд испанских конкистадоров во главе с Эрнаном Кортесом захватил столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико).

1624 - король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром - председателем королевского совета.

1642 - Христиан Гюйгенс нашел ледяную шапку на южном полюсе Марса.

1677 – началась Первая чигиринская оборона от османско-крымских войск.

1876 - в немецком Байройте открылся театр для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот и последующие несколько дней состоялась премьера полного оперного цикла "Кольцо нибелунга".

1898 - американский флот захватил Манилу (Филиппины).

1899 - американскому изобретателю Уильяму Греему выдан патент на телефон-автомат.

1905 – в Норвегии состоялся референдум о расторжении унии со Швецией.

1907 – в Нью-Йорке появились первые такси.

1913 - в Шеффилде выплавлена первая нержавеющая сталь.

1914 - императорское правительство России ввело военную цензуру и запретило выпуск печатных изданий на украинском языке. Французское правительство объявило войну Австро-Венгерской империи, началась Первая мировая.

1916 – первые британские танки Mark I тайно отправлены на фронт во Французскую республику.

1917 - в Каталонии началось восстание сепаратистов.

1923 - Мустафа Кемаль Ататюрк был избран первым президентом Турции.

1932 - в Риме Гульельмо Маркони впервые испытаны коротковолновое радио.

1940 – первый авианалет Люфтваффе на британские военные объекты и города. Начало Битвы за Британию.

1941 - в Канаде создан женский армейский корпус.

1942 – премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бемби".

1948 - Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой признавалось право народа Кашмира на самоопределение. До сих пор вопрос о принадлежности Кашмира остается одной из самых сложных политических проблем в отношениях между Индией и Пакистаном.

1952 - Германия и Япония вошли в состав Международного валютного фонда.

1960 - вновь созданное правительство Центральноафриканской Республики провозгласило независимость от Франции.

1961 - Немецкая Демократическая Республика закрыла государственную границу между Западным и Восточным Берлином. Начало строительства Берлинской стены – одного из самых известных символов "холодной войны".

1964 - состоялась последняя смертная казнь в Великобритании.

1990 - президент СССР Михаил Горбачев издал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950 годов.

1997 - на американском телеканале Comedy Central вышла первая серия мультсериала "Южный парк".

2004 – создан первый подкаст.

Знаменитости, родившиеся 13 августа

1655 - Иоганн Христоф Деннер, немецкий мастер музыкальных инструментов, изобретатель кларнета.

1773 - Юрий Лисянский, украинский мореплаватель, географ, океанограф.

1814 - Андерс Йонас Ангстрем, шведский астрофизик, один из основателей спектрального анализа.

1844 - Фридрих Мишер, швейцарский ученый, открывший нуклеиновые кислоты - ДНК и РНК.

1866 - Джованни Аньелли, итальянский индустриалист, основавший в 1899 году автомобилестроительную компанию Fiat.

1899 – Альфред Хичкок, британский кинорежиссер, мастер саспенса.

1964 - Степан Процюк, украинский писатель.

1979 - Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины.

1976 - Анна Бортюк, украинская преподавательница, Герой Украины.

1984 - Елена Бондаренко, украинская теннисистка.

1982 - Себастиан Стэн, американский актер венгерского происхождения.

Приметы дня 13 августа

Вот по каким приметам можно попытаться спрогнозировать погоду в этот день:

муравьи построили высокие муравейники – к холодной зиме;

если дует сильный ветер, то зимой выпадет много снега;

бабочек и пчел нигде не видно – скоро погода испортится и начнется осеннее похолодание;

густой туман над лесом обещает большой урожай грибов;

в воздухе летает паутина – к длительному теплу;

на деревьях появились желтые листья – к ранней осени и короткому бабьему летау.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда теперь в Украине празднуют Воздвижение.

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