Какой праздник сегодня, 14 августа, в Украине и мире: кто именинники и какие традиции этого дня

Давно ли вы писали что-нибудь от руки? Знаете ли вы, что в календаре есть для этого специальный праздник?

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OBOZ.UA рассказывает, какие памятные и выдающиеся даты мир отмечает в среду, 14 августа. И кого сегодня следует поздравлять с именинами.

У кого именины 14 августа

В этот день по новому календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли в прошлом году, именины отмечают люди с такими именами:

Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор, Соломия, София.

Если у вас есть кто-нибудь знакомый с одним из этих имен, обязательно отправьте этому человеку несколько теплых слов. Ему точно будет приятно такое внимание.

Какие праздники отмечаются 14 августа

Всемирный день каллиграфии – во времена, когда мы все больше не пишем, а печатаем тексты, написание букв от руки все глубже переходит в разряд искусства. Поэтому в 2017 году компания, производящая письменные принадлежности, решила почтить это искусство особым праздником. Датой выбрали вторую среду августа. Даже если вы не владеете каллиграфией, напишите сегодня что-нибудь от руки. Какую-то записку с приятными словами себе или близким либо открытку. Испытайте радость от письма на бумаге. Да, это не столь быстро, как печать на клавиатуре, зато в написанном от руки точно есть частица вашего тепла.

Всемирный день ящериц – наш мир точно не был бы столь интересен и разнообразен без этих удивительных созданий. По всему миру можно встретить около 7000 видов ящериц. От совсем крохотных до гигантских. Да, среди них бывают и опасные. Но многие виды прекрасно уживаются с людьми в роли домашних питомцев. Задумайтесь сегодня о том, что вы можете сделать для защиты этих невероятных животных.

День удаления татуировок – это своего рода антипраздник. Его отмечают на 38-й день после Дня татуировки. Именно столько времени после посещению тату-салона должно пройти, чтобы человек мог обратиться за тем, чтобы свести нежелательную картинку на теле. Этот праздник напоминает нам, что нет таких ошибок, которые невозможно было бы исправить. Да, иногда это может быть неприятно и даже больно, зато вы точно избавитесь по крайней мере от части своих сожалений.

В мире в этот день также отмечают:

День независимости Пакистана;

День Фолклендских островов;

День рождения корриды в Португалии;

День флага в Парагвае;

Летний день счастливых влюбленных в Японии.

Исторические события 14 августа

1385 – заключена Кревская уния, соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которое предусматривало объединение этих стран в единое государство.

1457 - напечатана первая книга, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга).

1775 - (по другим данным 3 августа) Екатерина II издала императорский манифест, официально ликвидировавший запорожское казачество.

1880 - окончено строительство знаменитого собора в Кельне (строение начато в 1248 году).

1936 - на Олимпийских играх в Берлине впервые состоялись соревнования по баскетболу. В финале сборная США выиграла у команды Канады.

1945 – японский император Хирохито издал указ о капитуляциях во Второй мировой войне.

1947 - Пакистан и Индия обретают независимость от Великобритании. Решение вступило в силу в полночь, поэтому Пакистан отмечает это событие 14 августа, а Индия — 15 августа.

1971 - провозглашена независимость Бахрейна.

1980 — на Ленинской верфе в Гданьске (Польская Народная Республика) под руководством Леха Валенсы 17000 рабочих начинают забастовку, ставшую началом демократизации Польши и свержения коммунистического правительства Войцеха Ярузельского.

1992 – начался грузино-абхазский конфликт.

1994 – телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.

2004 – американский пловец Майкл Фелпс в возрасте 19 лет завоевал свое первое олимпийское золото, впоследствии он получит 23 медали высшей пробы и установит этим рекорд Олимпиад.

Знаменитости, родившиеся 14 августа

1714 – Клод Жозеф Верне, французский художник пейзажист периода рококо и французского предромантизма, отец художника Карла Верне и дед художника Ораса Верне.

1867 - Джон Голсуорси, английский писатель

1873 - Иван Боберский, украинский педагог, видный деятель западноукраинского физкультурно-спортивного движения конца XIX - первой половины ХХ ст.

1892 - Иван Липкивский, украинский художник, представитель школы "бойчукистов". Сын украинского религиозного деятеля Василия Липковского. Оба расстреляны органами НКВД СССР в 1937 году.

1945 - Валерий Шмаров, украинский политик, 3-й Министр обороны Украины, директор Аэрокосмического института

1945 – Стив Мартин, американский комедийный актер

1960 - Сара Брайтман, британская певица-сопрано, актриса и танцовщица

1966 – Хелли Берри, американская актриса и модель

1983 - Мила Кунис, американская актриса украинского происхождения

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