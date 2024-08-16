Какой праздник сегодня 16 августа, кто именинники и запреты этого дня
16 августа православные верующие отмечают Ореховый Спас. Также вспоминают о перенесении Нерукотворного образа Господня в Константинополь. На Ореховый Спас традиционно ходят в церковь, освящают овощи и фрукты из нового урожая, выпекают хлеб и другую выпечку с добавлением орехов.
Именины празднуют Александры, Иваны, Степаны, Яковы и Анны. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.
Ореховый Спас
Ореховый Спас – праздник сбора урожая и жатвы. Издавна существовала традиция выпекать хлеб из нового зерна и нести его в церковь на освящение.
Другое народное название праздника – Полотняный Спас. Этот день считается удачным для рукоделия, вышивания, вязания. Вышитые полотна освящали в церкви и продавали на ярмарках. Если не было возможности вышить полотно или рушнык – их просто покупали. Традиция связана с Библейскими событиями: по преданию, на полотне, которым вытер лицо Христос, отразился его лик, и полотно могло исцелять больных. Говорят, если в этот день прийти в гости и подарить хозяевам полотенце – оно будет защищать дом от всех бед и болезней.
Также Третий Спас называли Хлебным. Синокос к середине августа уже заканчивался, а собранное зерно начинали перемалывать в муку. В селах до сих пор существует обычай на Хлебный Спас раздавать домашнюю выпечку всем родным, чтобы до конца года они были здоровыми и счастливыми.
Что нельзя делать 16 августа
По поверьям, на Третий Спас следует отказаться от домашних и огородных работ. Существовала примета: если вымести в этот день мусор из дома, то и в кошельке будет пусто.
Как и во все церковные праздники, в этот день не стоит ссориться, злословить, конфликтовать, отказывать нуждающимся в помощи.
В народе на Третий Спас не проводили ни венчаний, ни свадьбы.
Не стоит в этот день ссориться с родными, вспоминать прошлые обиды и конфликтовать – даже небольшое уяснение отношений может вылиться в скандал.
Погодные приметы
По погоде в этот день предсказывали, какой будет осень и скоро ли придут первые заморозки.
Если дует южный ветер – зима будет ранней и холодной, а западный – предсказывает жаркий сентябрь.
Если на Третий Спас выпадает новолуние – стоит ждать богатого урожая.
Говорили: какая погода на Ореховый Спас, таким будет и октябрь.
Если летает паутина, то погода будет жаркой.
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