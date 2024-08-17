Какой праздник сегодня, 17 августа в Украине и мире: именинники, традиции и запреты этого дня

17 августа является особым днем в календаре. Он совмещает религиозные праздники и международные инициативы.

Видео дня

Этот день полон традиций, поверий и различных запретов, ставших частью культурного наследия многих народов. Больше об этом читайте в материале OBOZ.UA.

День памяти семи спящих отроков

Одним из важнейших праздников 17 августа является День памяти семи спящих отроков – Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Этот праздник имеет глубокое духовное значение и является символом веры и надежды.

По преданию эти семь юношей, живших в III веке в Эфесе, скрылись в пещере, спасаясь от преследований за свою веру. Они уснули там на годы и проснулись только два века спустя, когда христианство стало официальной религией. Их история символизирует триумф веры и надежды, даже в самые темные времена.

Запреты и традиции этого дня

В этот праздник верующие обычно молятся о здоровье и благополучии, а также вспоминают силу духа и веры, которая помогает преодолевать все трудности на жизненном пути.

Среди традиций этого дня – воздержание от тяжелого физического труда, а также избегание конфликтов и ссор, чтобы сохранить мир и гармонию в своей семье. Также следует воздержаться от любых финансовых дел и уважительно относиться к воде.

Всемирный день бездомных животных

17 августа 2024 также отмечается Всемирный день бездомных животных. Он приходится на каждую третью субботу августа. Этот день ставит перед обществом задачу поддерживать и помогать братьям нашим меньшим, оказавшимся на улице без еды, воды и крова.

Защитники прав животных организовуют различные акции и мероприятия, направленные на повышение осведомленности граждан о важности ответственного отношения к домашним питомцам, а также пропагандируют усыновление бездомных кошек и собак из приютов.

День картофеля

День картофеля – это праздник одного из самых популярных и потребляемых овощей в мире. Он уже давно стал неотъемлемой частью немалого количества кухонь мира, а разнообразные картофельные блюда пользуются неизменной популярностью среди многих народов.

Другие праздники 17 августа 2024 года

День независимости Республики Индонезия;

День Независимости Республики Габон;

День "Возьми животное из приюта";

День инженера в Колумбии;

День ванильного заварного крема в США;

День ветеринара в Сальвадоре;

День магазинов секондхенд или День секонд хенда;

День рождения Маркуса Гарви;

День флага Гватемалы;

День флага в Боливии;

День ресторана в августе;

Международный день черного кота;

Национальный день благодарности черной кошке в США;

Национальный день ветеринарной зоотехники в Мексике;

Национальный день медоносной пчелы в США;

Прекмурийский день союза в Словении;

Ренгесфест в Шмельке, Германия;

Праздник Бекингена.

Именинники 17 августа

17 августа свои именины празднуют владельцы таких имен: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен, Дарья, Ирина. Эти имена имеют глубокие корни и богатую историю, а также символизируют разные качества и черты характера.

Родившиеся 17 августа знаменитости

В этот день родились выдающиеся личности, оставившие свой след в истории. Среди них Шон Пенн – американский актер и режиссер, Роберт де Ниро – также американский актер, Цьзянь Цзымин – генеральный секретарь Китайской коммунистической партии, и Пьер Ферма – французский математик. Их достижения в разных областях являются источником вдохновения для многих людей по всему миру.

Умершие знаменитости 17 августа

В этот день в 1938 году умер Константин Станиславский – известный русский театральный актер, режиссер и теоретик, а в 1916 году – Умберто Боччони – итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Ореховый Спас по новому календарю и что нужно нести в церковь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.