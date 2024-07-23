Какой праздник украинцы отмечают 23 июля: все об этом дне

23 июля православные верующие чтят память мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними. В мире отмечают международный день дельфинов, а Египет празднует день революции.

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По погоде в этот день издревле прочили, стоит ли еще ждать жару и каким будет осенний урожай. О праздниках этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Какие праздники отмечают 23 июля

19 июля – День Революции Арабской Республики Египет. Египетская революция началась в 1952 году движением "Свободные офицеры" во главе с Мухаммадом Нагибом и Гамалем Абдель Насером и была направлена на свержение короля Фарука. В результате июльской революции была провозглашена республика.

Чтобы привлечь внимание общества к проблемам природы и экологии, 23 июля ежегодно отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Это очередное напоминание о том, как важно сохранить и охранять эти уникальные морские существа.

Прекрасный праздник – национальный день ванильного мороженого празднуют в США – и это отличный случай провести теплый летний день в кругу родных и близких и полакомиться любимым десертом.

Исторические события 23 июля

В 1840 году Великобритания объявила, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории.

В 1888 году в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.

В 1900 году в Париже началась новая эра общественного транспорта – в городе открыли метро.

В 1936 году ЦК КП(б)У издал постановление о создании Института истории Украины АН УССР, где история писалась исключительно с точки зрения советской пропаганды.

В 1979 году лидер Ирана аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что "это развращает молодежь".

В 1990 году Леонид Кравчук был избран председателем Верховного Совета УССР.

В 2015 году ученые открыли первую экзопланету земного типа, расположенную в зоне обитаемости солнцевидной звезды – Kepler-452 b.

Кто родился 23 июля

23 июля 1961 года родился Вуди Гаррельсон, американский актер, известность которому принесла проекты "Cheers", "Голодные игры", "Настоящий детектив", "Иллюзия обмана", "Стеклянный замок" и т.д.

23 июля 1973 года родилась Моника Левински – основная участница общественного и политического скандала, возникшего по поводу ее связи с президентом США Биллом Клинтоном.

23 июля 1989 года родился актер Дэниел Рэдклифф, известный прежде всего по роли Гарри Поттера.

В этот день умерли:

2007 – Эрнст Отто Фишер, немецкий химик, нобелевский лауреат по химии.

2011 – Эми Уайнгауз, британская певица.

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