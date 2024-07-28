Какой праздник в Украине 28 июля: кого поздравить с днем ангела в этот день

На каждый день в Украине выпадают праздники разной степени масштабности и важности. Но каждый из них имеет большое значение и привлекает внимание к важным историческим событиям, фигурам или каким-то проблемам, о которых надо помнить.

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OBOZ.UA рассказывает, какие праздничные и памятные даты приходятся на 28 июля. А также о том, кого поздравлять с днем ангела в этот день.

Кто отмечает именины 28 июля

Согласно новому календарю, по которому живет Православная церковь Украины, на 28 июля приходятся дни ангела людей с такими именами:

мужские – Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан;

женские – Елена, Анастасия, Антонина, Ирина.

Какие праздники отмечаются 28 июля

Всемирный день борьбы с гепатитом. Это особая дата, установленная Всемирной ассамблеей здравоохранения для повышения осведомленности о гепатите. Группа инфекционных заболеваний, объединенная этим термином, представляет большую угрозу человеческому здоровью. Они поражают печень и опасны в любом возрасте с первых дней жизни. В День борьбы с гепатитом людей поощряют на тестирование и профилактику всех пяти типов гепатитов: A, B, C, D и E. Дату для этого важного дня выбрали в честь Баруха Сэмюэля Бламберга. Он родился именно 28 июля. Главное достижение этого американского врача – открытие вируса-возбудителя гепатита В, а также разработка диагностического теста и вакцины против него, за что он получил Нобелевскую премию по медицине.

Всемирный день охраны природы. Ввели этот праздник в 1998 году для повышения осведомленности людей о влиянии, которое они оказывают на окружающий мир. А также чтобы поощрить каждого больше заботиться о природе родной планеты.

День работников торговли. Это переходный праздник, отмечаемый в последнее воскресенье июля, и в 2024 году он выпадает на 28 число. Им отдается дань уважения вкладу работников торговли в общее благосостояние общества и экономику государства.

День тети. Теть называют сочетанием материнской заботы и откровенности подруги. Их вклад в воспитание детей принято отмечать в четвертое воскресенье июля, то есть 28 числа этого года. Ввела праздник в 2009 году американка Мелани Ноткин, чтобы почтить особую связь теток с племянниками. Если у вас есть любимая тетушка, обязательно позвоните ей сегодня, чтобы поздравить.

Важные исторические события 28 июля

1497 – Луцк получил магдебургское право.

1765 – в Петербурге издается Указ о ликвидации полкового устройства на Слобожанщине.

1821 – Перу объявило независимость от Испании.

1834 – открытие Киевского университета.

1858 – отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

1862 – начало золотой лихорадки в Монтане (США).

1896 – во Флориде основан город Майами.

1900 – в Коннектикуте Луис Лассинг приготовил первый гамбургер.

1914 – начало Первой мировой войны.

1917 – Малый Совет УНР утвердил личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко.

1942 – Наркомом обороны СССР подписан приказ № 227, известный под названием "Ни шагу назад!", которым запрещалось любое отступление и вводило персональную ответственность командиров, политработников и бойцов перед военными трибуналами за неисполнение приказа.

1991 – создан Союз офицеров Украины.

1992 – в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении.

1994 – принятие конституции Молдовы.

2014 – украинские войска освободили от российских окупантов Авдеевку.

Знаменитости, родившиеся 28 июля

1810 – Аполлон Мокрицкий, украинский живописец и педагог.

1866 – Беатрикс Поттер, английская детская писательница, художница, авторка образа кролика Питера.

1880 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый глава Генерального секретариата УНР.

1881 – Леон Спиллиарт, бельгийский художник-символист.

1887 – Марсель Дюшан, французский и американский художник, скульптор, представитель дадаизма и сюрреализма, теоретик искусства, шахматист.

1899 – Иван Сила, украинский борец, боксер, боец свободного стиля, силач, артист цирка.

1911 – Джорджо Щербаненко, итальянский писатель украинского происхождения.

1912 – Игорь Муратов, украинский поэт, переводчик, драматург.

1922 – Жак Пикар, швейцарский океанолог, один из двух человек, побывавших на дне Марианской впадины.

1925 – Барух Бламберг, американский врач и ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1976 года

1940 – Владимир Симоненко, украинский джазовый пианист, музыковед

1943 – Ричард Уильям Райт, британский певец, пианист, продюсер, композитор, участник группы Pink Floyd

1983 – Сергей Пономаренко, офицер ВСУ. Герой Украины.

1987 – Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".

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