Какой праздник в Украине 28 июля: кого поздравить с днем ангела в этот день
На каждый день в Украине выпадают праздники разной степени масштабности и важности. Но каждый из них имеет большое значение и привлекает внимание к важным историческим событиям, фигурам или каким-то проблемам, о которых надо помнить.
OBOZ.UA рассказывает, какие праздничные и памятные даты приходятся на 28 июля. А также о том, кого поздравлять с днем ангела в этот день.
Кто отмечает именины 28 июля
Согласно новому календарю, по которому живет Православная церковь Украины, на 28 июля приходятся дни ангела людей с такими именами:
- мужские – Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан;
- женские – Елена, Анастасия, Антонина, Ирина.
Какие праздники отмечаются 28 июля
Всемирный день борьбы с гепатитом. Это особая дата, установленная Всемирной ассамблеей здравоохранения для повышения осведомленности о гепатите. Группа инфекционных заболеваний, объединенная этим термином, представляет большую угрозу человеческому здоровью. Они поражают печень и опасны в любом возрасте с первых дней жизни. В День борьбы с гепатитом людей поощряют на тестирование и профилактику всех пяти типов гепатитов: A, B, C, D и E. Дату для этого важного дня выбрали в честь Баруха Сэмюэля Бламберга. Он родился именно 28 июля. Главное достижение этого американского врача – открытие вируса-возбудителя гепатита В, а также разработка диагностического теста и вакцины против него, за что он получил Нобелевскую премию по медицине.
Всемирный день охраны природы. Ввели этот праздник в 1998 году для повышения осведомленности людей о влиянии, которое они оказывают на окружающий мир. А также чтобы поощрить каждого больше заботиться о природе родной планеты.
День работников торговли. Это переходный праздник, отмечаемый в последнее воскресенье июля, и в 2024 году он выпадает на 28 число. Им отдается дань уважения вкладу работников торговли в общее благосостояние общества и экономику государства.
День тети. Теть называют сочетанием материнской заботы и откровенности подруги. Их вклад в воспитание детей принято отмечать в четвертое воскресенье июля, то есть 28 числа этого года. Ввела праздник в 2009 году американка Мелани Ноткин, чтобы почтить особую связь теток с племянниками. Если у вас есть любимая тетушка, обязательно позвоните ей сегодня, чтобы поздравить.
Важные исторические события 28 июля
1497 – Луцк получил магдебургское право.
1765 – в Петербурге издается Указ о ликвидации полкового устройства на Слобожанщине.
1821 – Перу объявило независимость от Испании.
1834 – открытие Киевского университета.
1858 – отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.
1862 – начало золотой лихорадки в Монтане (США).
1896 – во Флориде основан город Майами.
1900 – в Коннектикуте Луис Лассинг приготовил первый гамбургер.
1914 – начало Первой мировой войны.
1917 – Малый Совет УНР утвердил личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко.
1942 – Наркомом обороны СССР подписан приказ № 227, известный под названием "Ни шагу назад!", которым запрещалось любое отступление и вводило персональную ответственность командиров, политработников и бойцов перед военными трибуналами за неисполнение приказа.
1991 – создан Союз офицеров Украины.
1992 – в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении.
1994 – принятие конституции Молдовы.
2014 – украинские войска освободили от российских окупантов Авдеевку.
Знаменитости, родившиеся 28 июля
1810 – Аполлон Мокрицкий, украинский живописец и педагог.
1866 – Беатрикс Поттер, английская детская писательница, художница, авторка образа кролика Питера.
1880 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый глава Генерального секретариата УНР.
1881 – Леон Спиллиарт, бельгийский художник-символист.
1887 – Марсель Дюшан, французский и американский художник, скульптор, представитель дадаизма и сюрреализма, теоретик искусства, шахматист.
1899 – Иван Сила, украинский борец, боксер, боец свободного стиля, силач, артист цирка.
1911 – Джорджо Щербаненко, итальянский писатель украинского происхождения.
1912 – Игорь Муратов, украинский поэт, переводчик, драматург.
1922 – Жак Пикар, швейцарский океанолог, один из двух человек, побывавших на дне Марианской впадины.
1925 – Барух Бламберг, американский врач и ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1976 года
1940 – Владимир Симоненко, украинский джазовый пианист, музыковед
1943 – Ричард Уильям Райт, британский певец, пианист, продюсер, композитор, участник группы Pink Floyd
1983 – Сергей Пономаренко, офицер ВСУ. Герой Украины.
1987 – Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".
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