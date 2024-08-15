Какой праздник в Украине и мире сегодня, 15 августа: кто именинники и приметы этого дня
15 августа мир отмечает религиозные праздники и чествует выдающихся личностей. В этот день история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу для радости и размышлений.
В Украине и во многих странах мира 15 августа является особой датой. О значении этого дня и его традициях читайте в материале OBOZ.UA.
Успения Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати самых больших православных праздников, который отмечается 15 августа по новому календарю. Он важен, потому что символизирует завершение земной жизни Божией Матери и ее переход в вечность.
Успение Пресвятой Богородицы почитается особенно торжественно, с богослужениями, сопровождаемыми богатой литургией, молитвами и пением. В народе этот праздник связан с завершением жатвы и началом подготовки к осеннему сезону.
Приметы 15 августа
- Какая погода в этот день, таким будет и сентябрь;
- Если лягушки громко квакают – ждите период дождей;
- По воздуху летает много паутины – скоро пойдет дождь;
- Если кошка целый день точит когти, то скоро погода испортится и в реках рыба клевать не будет;
- Если день выпал на новолуние, то погода во второй половине августа будет засушливая;
- Северо-восточный ветер – будет плохой урожай зерна.
Также, чтобы не навлечь на себя беду 15 августа нельзя работать в земле, пользоваться острыми предметами, заниматься физической работой, носить грязную, изношенную, неряшливую одежду, оскорблять животных, переутомляться и хвастаться своими успехами.
День археолога
День археолога – профессиональный праздник, отмечаемый в Украине 15 августа. Он была введена в 2008 году в честь тех, кто посвятил свою жизнь исследованию древней истории и культурного наследия человечества.
Археологи раскрывают загадки прошлого, изучая остатки древних цивилизаций, артефакты и архитектурные сооружения, позволяющие глубже понять историю нашей планеты и народа.
Другие праздники 15 августа 2024 года
- День Освобождения Республики Корея;
- День независимости Индии;
- День независимости Республики Конго;
- Национальный день Княжества Лихтенштейн;
- День Великой Мары или День Матери в Латвии;
- День Конституции в Экваториальной Гвинее;
- День Леди в Ирландии;
- День Победы над Японией в Великобритании и США;
- День Старой Панамы или День Панама-Вьехо в Панаме;
- День близнецов в Плекадеке;
- День военно-морского флота Румынии;
- День освобождения Родины в Северной Корее;
- День основания Асунсьона в Парагвае;
- День вооруженных сил в Польше;
- День освобождения в Южной Корее;
- День матери в Антверпене и Коста-Рике;
- День памяти жертв войны в Японии;
- День провинции Малаита на Соломоновых островах;
- День релаксации;
- Национальный праздник акадийцев в Канаде;
- Национальный Акадский Фестиваль;
- Национальный день траура в Бангладеш;
- Национальный день лимонного пирога-безе в США;
- Национальный день проверки чипов для животных в США;
- Национальный день провинции Новая Шотландия в Канаде;
- Первый день Наводнения Нила, или Вафа Эль-Нил, или День разлива Нила в Египте;
- Ромерия в Святилище Девы дель Каолика в Андорре;
- Праздник Девы Канделарии;
- Праздник Феррагосто в Италии.
Именины 15 августа
15 августа празднуют именины представители таких имен как Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор и Мария.
Родились 15 августа
Герти Тереза Кори (1896 год) – австрийско-американская биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Лев Термен (1896 год) – изобретатель, создавший первый электромузыкальный инструмент.
Луи де Бройль (1892 год) – французский физик, нобелевский лауреат 1925 года, известный за открытие волновой природы электронов.
Шри Ауробиндо (1872 год) – индийский философ, поэт, революционер и организатор национально-освободительного движения Индии.
Наполеон I (1769 год год) – французский правитель, сыгравший решающую роль в европейской истории сначала XIX века.
Умерли 15 августа
Екатерина Логвинива-Ющенко (2001 год) – автор первого в мире языка программирования высокого уровня, ученая-кибернетик, доктор физико-математических наук.
Виктор Цой (1990) – лидер и вокалист рок-группы "Кино".
Робер де Сорбон (1274) – французский теолог, духовный наставник Людовика IX, основатель богословского колледжа Сорбонна.
Иштван I Святой (1038) – первый король Венгерского королевства, который был канонизирован за свои заслуги в христианизации и объединении страны.
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