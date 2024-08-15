Какой праздник в Украине и мире сегодня, 15 августа: кто именинники и приметы этого дня

15 августа мир отмечает религиозные праздники и чествует выдающихся личностей. В этот день история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу для радости и размышлений.

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В Украине и во многих странах мира 15 августа является особой датой. О значении этого дня и его традициях читайте в материале OBOZ.UA.

Успения Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати самых больших православных праздников, который отмечается 15 августа по новому календарю. Он важен, потому что символизирует завершение земной жизни Божией Матери и ее переход в вечность.

Успение Пресвятой Богородицы почитается особенно торжественно, с богослужениями, сопровождаемыми богатой литургией, молитвами и пением. В народе этот праздник связан с завершением жатвы и началом подготовки к осеннему сезону.

Приметы 15 августа

Какая погода в этот день, таким будет и сентябрь;

Если лягушки громко квакают – ждите период дождей;

По воздуху летает много паутины – скоро пойдет дождь;

Если кошка целый день точит когти, то скоро погода испортится и в реках рыба клевать не будет;

Если день выпал на новолуние, то погода во второй половине августа будет засушливая;

Северо-восточный ветер – будет плохой урожай зерна.

Также, чтобы не навлечь на себя беду 15 августа нельзя работать в земле, пользоваться острыми предметами, заниматься физической работой, носить грязную, изношенную, неряшливую одежду, оскорблять животных, переутомляться и хвастаться своими успехами.

День археолога

День археолога – профессиональный праздник, отмечаемый в Украине 15 августа. Он была введена в 2008 году в честь тех, кто посвятил свою жизнь исследованию древней истории и культурного наследия человечества.

Археологи раскрывают загадки прошлого, изучая остатки древних цивилизаций, артефакты и архитектурные сооружения, позволяющие глубже понять историю нашей планеты и народа.

Другие праздники 15 августа 2024 года

День Освобождения Республики Корея;

День независимости Индии;

День независимости Республики Конго;

Национальный день Княжества Лихтенштейн;

День Великой Мары или День Матери в Латвии;

День Конституции в Экваториальной Гвинее;

День Леди в Ирландии;

День Победы над Японией в Великобритании и США;

День Старой Панамы или День Панама-Вьехо в Панаме;

День близнецов в Плекадеке;

День военно-морского флота Румынии;

День освобождения Родины в Северной Корее;

День основания Асунсьона в Парагвае;

День вооруженных сил в Польше;

День освобождения в Южной Корее;

День матери в Антверпене и Коста-Рике;

День памяти жертв войны в Японии;

День провинции Малаита на Соломоновых островах;

День релаксации;

Национальный праздник акадийцев в Канаде;

Национальный Акадский Фестиваль;

Национальный день траура в Бангладеш;

Национальный день лимонного пирога-безе в США;

Национальный день проверки чипов для животных в США;

Национальный день провинции Новая Шотландия в Канаде;

Первый день Наводнения Нила, или Вафа Эль-Нил, или День разлива Нила в Египте;

Ромерия в Святилище Девы дель Каолика в Андорре;

Праздник Девы Канделарии;

Праздник Феррагосто в Италии.

Именины 15 августа

15 августа празднуют именины представители таких имен как Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор и Мария.

Родились 15 августа

Герти Тереза Кори (1896 год) – австрийско-американская биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Лев Термен (1896 год) – изобретатель, создавший первый электромузыкальный инструмент.

Луи де Бройль (1892 год) – французский физик, нобелевский лауреат 1925 года, известный за открытие волновой природы электронов.

Шри Ауробиндо (1872 год) – индийский философ, поэт, революционер и организатор национально-освободительного движения Индии.

Наполеон I (1769 год год) – французский правитель, сыгравший решающую роль в европейской истории сначала XIX века.

Умерли 15 августа

Екатерина Логвинива-Ющенко (2001 год) – автор первого в мире языка программирования высокого уровня, ученая-кибернетик, доктор физико-математических наук.

Виктор Цой (1990) – лидер и вокалист рок-группы "Кино".

Робер де Сорбон (1274) – французский теолог, духовный наставник Людовика IX, основатель богословского колледжа Сорбонна.

Иштван I Святой (1038) – первый король Венгерского королевства, который был канонизирован за свои заслуги в христианизации и объединении страны.

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