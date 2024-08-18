Какой праздник в Украине и мире сегодня, 18 августа: именинники и традиции этого дня

Как вы думаете, что объединяет плохие стихи, сильную мотивацию, французское вино и водителей доставки? Совершенно верно – общая дата праздника.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, какие памятные даты сегодня отмечают в мире. А также как их правильно отпраздновать.

Именинники дня 18 августа

Согласно новоюлианскому календарю, на который с прошлого года перешли Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, на 18 августа выпадают дни ангела людей, которых зовут:

Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор, Анна.

Праздники 18 августа

День плохих стихов – кто из нас не пробовал в своей жизни писать стихи. У подавляющего большинства получалось плохо. Чем не повод отпраздновать это? Каждый год 18 августа людей призывают делиться плохими стихами лично и в соцсетях. Это могут быть стихотворные строки вашего авторства или что-то, что вас насмешило или порадовало. Неудачное творчество также заслуживает уважения. Хотя бы раз в году.

День "никогда не сдавайся" – концепцию мотивации и ее влияния на человеческую производительность изучали еще античные философы Платон и Аристотель. И с тех пор это таинственное свойство не перестают исследовать. Как с философской, так и с психологической и даже биологической точек зрения. А 18 августа принято чествовать героя внутри каждого из нас. Помогите ему выстоять в трудные времена, и он приведет вас к успехам, которых вы даже не ожидали.

День пино-нуар – этот французский сорт вина принес большую славу региону Бургундия. Производить его начали еще более 2000 лет назад. В день 18 августа поклонники этого сорта дарят друг другу бутылки с напитком и наслаждаются его насыщенным вкусом.

Международный день благодарности водителям доставки – что бы мы делали без людей, которые в холод и жару под дождем или снегом везут нам наши заказы? Если вы ждете своего курьера, не забудьте сказать ему "спасибо".

Важные события 18 августа

293 до н. э. — основан древнейший (из известных) римский храм в честь богини Венеры.

1201 — основан город Рига (Латвия).

1649 — Богдан Хмельницкий подписал с королем Речи Посполитой Яном II Казимиром Зборовский мирный договор, согласно которому Войско Запорожское на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получало автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 тысяч человек.

1743 — Джек Бротон сформулировал правила бокса.

1786 — основан Рейкьявик (Исландия).

1826 — шотландский исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.

1868 — исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент – гелий.

1920 — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставила право голосовать женщинам.

1941 — работники НКВД, отступая перед гитлеровцами, взорвали Днепровскую ГЭС, что повлекло за собой гибель около 100 тысяч жителей береговой зоны и красноармейцев.

1941 — НКВД начал депортацию этнических немцев из Крымской АССР в Казахскую ССР.

1962 — Ринго Старр впервые выступил в качестве ударника группы The Beatles.

1992 — учреждено Почетное отличие Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 — орден "За заслуги").

Знаменитости, родившиеся 18 августа

1750 – Антонио Сальери, австрийский композитор, дирижер и педагог итальянского происхождения.

1824 – Пьер Мартен, французский металлург, изобретатель печи для литья стали.

1830 – Франц-Иосиф, Император Австро-Венгерской Империи.

1836 – Александр Конисский, украинский писатель, публицист, педагог, общественный деятель.

1909 – Марсель Карне, французский кинорежиссер.

1917 – Василий Бородай, народный художник Украины.

1922 – Ален Роб-Грие, французский писатель.

1925 - Брайан Олдис, английский писатель.

1933 – Роман Полянский, франко-польский актер, режиссер ("Нож в воде", "Горькая Луна", "Китайский квартал", "Макбет", "Девятые ворота").

1935 – Виктор Малинка, украинский художник, член Союза художников Украины.

1952 – Патрик Суэйзи, американский актер.

1957 – Кароль Буке французская актриса и модель, сыграла девушку Бонда в фильме "Только для ваших глаз", лауреат премии "Сезар". Сергей Маслобойщиков, украинский график, сценограф, режиссер театра и кино.

1965 – Игорь Момот, генерал-майор Государственной пограничной службы Украины. Герой Украины.

1969 – Эдварт Нортон и Кристиан Слейтер, американские актеры.

1977 – Андрей Дериземля, украинский биатлонист, первый в украинской истории призер чемпионата мира по биатлону.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда теперь в Украине празднуют день Веры, Надежды, Любви и Софии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.