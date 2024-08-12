Какой праздник в Украине сегодня, 12 августа: именинники, традиции и запреты этого дня
12 августа в Украине и мире отмечают день молодежи. Православные верующие чествуют память мучеников Фотия, Аникиты и Александра Команского. 12 августа считается счастливым днем для пчеловодов и грибников.
Именины празднуют Анатолии, Валентины, Германы, Иваны, Луки, Максимы, Павлы, Яны и Ангелины. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 12 августа
Международный день молодежи был основан на уровне ООН в 1998 году. Смысл праздника заключается в привлечении внимания к проблемам молодого поколения, освещению проблем, с которыми сталкивается молодежь и защите прав и свобод в международном аспекте.
12 августа отмечается Всемирный день слонов. Праздник был основан 2012 году, а идея принадлежала канадцам Патриции Симс и Майклу Кларку из Canazwest Pictures и Sivaporn Dardarananda, а также главе фонда по репродукции слонов в Таиланде.
День виниловых пластинок 12 августа был организован некоммерческой организацией США.
В этот день отмечают Национальный день жареной нарезки в США, День среднего ребенка, День национального гимна в Японии и Фестиваль Сан Педро дель Барко в Испании.
Что нельзя делать 12 августа
В народе говорили, что в этот день не следует пользоваться ножами, ножницами, иглами или топорами. Лучше отложить тяжелый физический труд и рукоделие на другой день.
Не стоит жадничать и отказывать в помощи близким людям, иначе в будущем так же откажут вам.
Это в общем-то неудачный день для стрижки, маникюра и походов в салон красоты.
Погодные приметы 12 августа
Если сегодня ветер и дождь – ненастье продлится еще долго.
Если начала летать паутина – летняя жара затянется, а осень придет с задержкой.
Теплая и сухая погода предвещает обильный урожай грибов в лесу.
На калине и рябине много ягод – к ранней и холодной зиме.
Выдающиеся исторические события 8 августа
- 1851 – американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом;
- 1865 – Джозеф Листер, хирург из Британии, впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;
- 1915 – во время Первой мировой войны произошло первое в истории боевое применение самолета-торпедоносца. Британский самолет Short Type 184 затопил османское судно;
- 1949 – подписаны Женевские конвенции о защите жертв войны;
- 1962 – отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович.
- 1981 – представлен персональный компьютер IBM PC;
- 1992 – США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (крупнейшее в мире единое торговое пространство);
Родившийся 12 августа
- 1541 – Ипатий Потий, митрополит, украинский писатель-полемист.
- 1887 – Эрвин Шредингер, австрийский физик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1933).
- 1954 – Франсуа Олланд, 24-й президент Франции.
В этот день умерли:
- 30 до н. э. – Клеопатра VII, царица Египта, из династии Птолемеев.
- 1633 – Якопо Пери, итальянский композитор, органист и певец, автор первых опер.
- 1953 – Евгений Патон, украинский академик, специалист электросварки и мостостроения, основатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.
- 1955 – Томас Манн, выдающийся немецкий писатель, автор эпического романа, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1929).
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