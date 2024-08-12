Какой праздник в Украине сегодня, 12 августа: именинники, традиции и запреты этого дня

12 августа в Украине и мире отмечают день молодежи. Православные верующие чествуют память мучеников Фотия, Аникиты и Александра Команского. 12 августа считается счастливым днем для пчеловодов и грибников.

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Именины празднуют Анатолии, Валентины, Германы, Иваны, Луки, Максимы, Павлы, Яны и Ангелины. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 августа

Международный день молодежи был основан на уровне ООН в 1998 году. Смысл праздника заключается в привлечении внимания к проблемам молодого поколения, освещению проблем, с которыми сталкивается молодежь и защите прав и свобод в международном аспекте.

12 августа отмечается Всемирный день слонов. Праздник был основан 2012 году, а идея принадлежала канадцам Патриции Симс и Майклу Кларку из Canazwest Pictures и Sivaporn Dardarananda, а также главе фонда по репродукции слонов в Таиланде.

День виниловых пластинок 12 августа был организован некоммерческой организацией США.

В этот день отмечают Национальный день жареной нарезки в США, День среднего ребенка, День национального гимна в Японии и Фестиваль Сан Педро дель Барко в Испании.

Что нельзя делать 12 августа

В народе говорили, что в этот день не следует пользоваться ножами, ножницами, иглами или топорами. Лучше отложить тяжелый физический труд и рукоделие на другой день.

Не стоит жадничать и отказывать в помощи близким людям, иначе в будущем так же откажут вам.

Это в общем-то неудачный день для стрижки, маникюра и походов в салон красоты.

Погодные приметы 12 августа

Если сегодня ветер и дождь – ненастье продлится еще долго.

Если начала летать паутина – летняя жара затянется, а осень придет с задержкой.

Теплая и сухая погода предвещает обильный урожай грибов в лесу.

На калине и рябине много ягод – к ранней и холодной зиме.

Выдающиеся исторические события 8 августа

1851 – американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом;

1865 – Джозеф Листер, хирург из Британии, впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;

1915 – во время Первой мировой войны произошло первое в истории боевое применение самолета-торпедоносца. Британский самолет Short Type 184 затопил османское судно;

1949 – подписаны Женевские конвенции о защите жертв войны;

1962 – отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович.

1981 – представлен персональный компьютер IBM PC;

1992 – США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (крупнейшее в мире единое торговое пространство);

Родившийся 12 августа

1541 – Ипатий Потий, митрополит, украинский писатель-полемист.

1887 – Эрвин Шредингер, австрийский физик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1933).

1954 – Франсуа Олланд, 24-й президент Франции.

В этот день умерли:

30 до н. э. – Клеопатра VII, царица Египта, из династии Птолемеев.

1633 – Якопо Пери, итальянский композитор, органист и певец, автор первых опер.

1953 – Евгений Патон, украинский академик, специалист электросварки и мостостроения, основатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.

1955 – Томас Манн, выдающийся немецкий писатель, автор эпического романа, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1929).

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