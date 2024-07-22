Какой праздник выпадает на 22 июля: важные события этого дня

На 22 июля в Православной церкви Украины, а также у католиков приходится праздник святой Марины Магдалины. В мире в эту дату отмечают день гамака. Северодонецк же, если бы не полномасштабное вторжение россиян, праздновал бы день освобождения.

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OBOZ.UA заглянул в календарь и рассказывает, какие значительные исторические события произошли 22 июля. А также о выдающихся именинниках дня.

День святой Марии Магдалины

И православная, и католическая церкви чествуют Марию Магадалину, как близкую последовательницу Иисуса Христа. В популярной культуре ее изображают блудницей, ставшей на путь исправления благодаря учителю. Так ее описывают в католической традиции. Хотя в Библии об этом не упоминается, а упоминаются семь бесов, которых Иисус изгнал из женщины, сделав ее своей сторонницей.

Мария Магдалина была среди женщин, присутствовавших во время распятия Христа и разделивших с ним его страдания. Они же утром в воскресенье пришли отдать ему последнюю дань, а вместо этого засвидетельствовали чудо воскресения. В православии этих женщин называют мироносицами, ведь они принесли миро, чтобы смазать тело Спасителя. Мария Магдалина является одой из них.

Другие праздники 22 июля

До 2022 года украинский город Северодонецк в этот день праздновал годовщину освобождения от российских оккупантов. В 2014 году сюда зашли наемники Кремля и установили свою незаконную власть, провозгласив город частью так называемой ЛНР. Однако после тяжелых боев 22 июля город был освобожден. Он продолжал мирно жить и развиваться вплоть до начала полномасштабного вторжения. Сейчас Северодонецк снова находится под оккупацией.

День гамака – эта дата чествует подвесную конструкцию, как символ отдыха. В теплых странах, а также на кораблях гамаки использовали вместо кроватей. Но с течением времени они стали атрибутом мест, где можно просто расслабиться и приятно провести время. В праздник гамака людей призывают прилечь ненадолго в эту мягкую и удобную конструкцию, прислушаться к шуму ветра, покачаться немного и дать себе минутку восстановить силы.

Всемирный день мозга – праздник провозглашен в 2014 году Всемирной федерацией неврологии. Он призвано привлечь дополнительное внимание к здоровью этого уникального и чрезвычайно важного органа.

День примерного Пи – число Пи является загадкой математики. Им описывают отношение длины окружности к ее диаметру, но не только. Ученые пытаются точно вычислить его веками и до сих пор не добились успеха. Для общих вычислений используют значение 3,14, поэтому день числа Пи празднуют 14 марта. А еще его можно примерно записать через дробь 22/7. То есть приблизительное Пи есть смысл чествовать 22 июля. Что в мире и делают.

Исторические события 22 июля

1099 – крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства ("защитником Гроба Господня") избран Готфрид Бульонский.

1502 – в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света, как тогда называли Южную Америку.

1819 – состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

1894 – На трассе Париж-Руан протяженностью 126 км состоялась первая в мире автогонка.

1921 – в газете "Крестьянская правда" был опубликован первый фельетон Остапа Вишни.

1922 – день основания первого и крупнейшего куреня старших пластунов "Лісові Чорти".

1930 – Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.

1944 – создан Международный валютный фонд.

1979 – компания Sony начала продажу первых бытовых портативных аудиоплееров Walkman.

1983 — американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете.

1986 – Палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

2011 - Андерс Брейвик напал на лагерь молодежной организации Норвежской рабочей партии на небольшом острове Утея, убив 77 человек и ранив 96.

Именинники 22 июля

1878 – Януш Корчак, польский писатель, педагог, врач;

1891 – Сергей Пилипенко, украинский писатель, баснописец, публицист. Расстрелян 3 марта 1934;

1898 – Александр Колдер, известный американский скульптор, автор "мобилей" - кинетических скульптур, приводимых в движение электричеством или ветром.

1937 – Богдан Климчак, украинский писатель, многолетний политзаключенный советских концлагерей. Один из последних политзаключенных УССР.

1946 – Дэнни Гловер, американский актер.

1955 – Виллем Дефо, американский актер.

1962 – Виктор Дейсун, украинский художник, член Национального союза художников Украины.

1971 – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф и шоумен.

1977 – Геннадий Билодид, украинский дзюдоист;

1989 – Виталий Блажко, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

1992 – Селена Гомес, американская актриса и певица

2013 – Принц Джордж Кембриджский, сын герцога Кембриджского Уильяма и его жены, герцогини Кембриджской Кэтрин, старший внук короля Чарльза ІІІ, будущий наследник британского престола.

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