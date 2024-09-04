Какой праздник выпадает на 4 сентября: все об этом дне

4 сентября православные верующие чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии и святого пророка Моисея Боговидца. С днем ангела следует поздравить тех, кто носит имя Василий, Григорий, Иоанн, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Симон, Елена.

Видео дня

В мире отмечают День сексуального здоровья, День тхэквондо, а в Украине неофициальным праздником является День таможенного брокера. Именно 4 сентября 1991 над домом Верховной Рады Украины был поднят сине-желтый флаг. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 сентября

День памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии, отмечают по новоюлианскому календарю 4 сентября. Вавила был одной из выдающихся фигур раннего христианства, а его жизнь и мученическая смерть стали символом верности и несокрушимости. Во времена гонений и испытаний для церкви Вавила стал епископом Антиохии, был преданным пастором, искренним проповедником и милосердным человеком. Епископ Вавила вместе с тремя учениками был казнен по приказу императора.

4 сентября верующие отмечают день памяти святого пророка Моисея Боговидца. Моисей – одна из центральных фигур в иудаизме, христианстве и исламских традициях. Согласно легендам, он был пророком, вождем израильтян и посредником между богом и людьми. Моисей вывел израильтян из Египта и привел их к горе Синай, где получил десять заповедей.

В мире спорта 4 сентября отмечают день тхэквондо. Это боевое искусство и национальный вид спорта в Южной Корее. Исследователи говорят, что этот вид спорта является одним из наиболее систематизированных и научно обоснованных боевых искусств. История тхэквондо насчитывает более 2000 лет, а название было официально утверждено только в 1955 году – тогда генерал Чой Хон Хи объединил школы корейских боевых искусств.

Также 4 сентября отмечают:

День поднятия сине-желтого флага над Верховной Радой Украины;

День иммигранта и День комиксов в Аргентине;

День работника таможенной службы в Молдове;

Национальный день дикой природы США.

Исторические события 4 сентября

1837 – американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе).

1888 – американец Джордж Истмен получил патент на фотокамеру, работавшую на пленке, и зарегистрировал свою торговую марку – "Кодак".

1920 – Симон Петлюра утвердил первую инструкцию для военных атташе УНР.

1938 – создана Украинская Национальная Оборона ("Карпатская Сечь"), которую возглавил Степан Росоха.

1965 – в кинотеатре "Украина" (Киев) во время премьеры фильма "Тени забытых предков" прошел митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции.

1991 – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.

1998 – основана компания Google.

Кто родился 4 сентября

1768 – Франсуа-Рене де Шатобриан, писатель, политик и дипломат, один из основателей романтизма во франкоязычной литературе.

1889 – Остап Бобикевич, украинский композитор и пианист, инженер.

1897 – Михаил Кауфман, кинорежиссер, кинооператор. Один из основателей современного документального кино.

1981 – Бейонсе, американская певица и актриса.

1990 – Ольга Харлан, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка.

В этот день умерли:

1907 – Эдвард Григ, норвежский композитор.

1921 – Вильгельм Котарбинский, выдающийся украинский художник, работал над росписями Владимирского собора.

1985 – Василий Стус, украинский поэт, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Герой Украины.

1989 – Жорж Сименон, франкоязычный писатель бельгийского происхождения, автор детективов о капитане Мегре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2024 году отметят День учителя.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий