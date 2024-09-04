Какой праздник выпадает на 4 сентября: все об этом дне
4 сентября православные верующие чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии и святого пророка Моисея Боговидца. С днем ангела следует поздравить тех, кто носит имя Василий, Григорий, Иоанн, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Симон, Елена.
В мире отмечают День сексуального здоровья, День тхэквондо, а в Украине неофициальным праздником является День таможенного брокера. Именно 4 сентября 1991 над домом Верховной Рады Украины был поднят сине-желтый флаг. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 4 сентября
День памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии, отмечают по новоюлианскому календарю 4 сентября. Вавила был одной из выдающихся фигур раннего христианства, а его жизнь и мученическая смерть стали символом верности и несокрушимости. Во времена гонений и испытаний для церкви Вавила стал епископом Антиохии, был преданным пастором, искренним проповедником и милосердным человеком. Епископ Вавила вместе с тремя учениками был казнен по приказу императора.
4 сентября верующие отмечают день памяти святого пророка Моисея Боговидца. Моисей – одна из центральных фигур в иудаизме, христианстве и исламских традициях. Согласно легендам, он был пророком, вождем израильтян и посредником между богом и людьми. Моисей вывел израильтян из Египта и привел их к горе Синай, где получил десять заповедей.
В мире спорта 4 сентября отмечают день тхэквондо. Это боевое искусство и национальный вид спорта в Южной Корее. Исследователи говорят, что этот вид спорта является одним из наиболее систематизированных и научно обоснованных боевых искусств. История тхэквондо насчитывает более 2000 лет, а название было официально утверждено только в 1955 году – тогда генерал Чой Хон Хи объединил школы корейских боевых искусств.
Также 4 сентября отмечают:
- День поднятия сине-желтого флага над Верховной Радой Украины;
- День иммигранта и День комиксов в Аргентине;
- День работника таможенной службы в Молдове;
- Национальный день дикой природы США.
Исторические события 4 сентября
- 1837 – американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе).
- 1888 – американец Джордж Истмен получил патент на фотокамеру, работавшую на пленке, и зарегистрировал свою торговую марку – "Кодак".
- 1920 – Симон Петлюра утвердил первую инструкцию для военных атташе УНР.
- 1938 – создана Украинская Национальная Оборона ("Карпатская Сечь"), которую возглавил Степан Росоха.
- 1965 – в кинотеатре "Украина" (Киев) во время премьеры фильма "Тени забытых предков" прошел митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции.
- 1991 – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.
- 1998 – основана компания Google.
Кто родился 4 сентября
- 1768 – Франсуа-Рене де Шатобриан, писатель, политик и дипломат, один из основателей романтизма во франкоязычной литературе.
- 1889 – Остап Бобикевич, украинский композитор и пианист, инженер.
- 1897 – Михаил Кауфман, кинорежиссер, кинооператор. Один из основателей современного документального кино.
- 1981 – Бейонсе, американская певица и актриса.
- 1990 – Ольга Харлан, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка.
В этот день умерли:
- 1907 – Эдвард Григ, норвежский композитор.
- 1921 – Вильгельм Котарбинский, выдающийся украинский художник, работал над росписями Владимирского собора.
- 1985 – Василий Стус, украинский поэт, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Герой Украины.
- 1989 – Жорж Сименон, франкоязычный писатель бельгийского происхождения, автор детективов о капитане Мегре.
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