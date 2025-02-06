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Какой праздник выпадает на 6 февраля: календарь событий
В четверг, 6 февраля 2025 года, в мире отмечается Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы и Международный день барменов. Также отмечается День комплиментов и День оптимиста.
Верующие сегодня чтят память преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
Исторические события 6 февраля
- Владислав IV коронован как Король Речи Посполитой – 1633 год.
- Султан Джохора Тенгку Абдул Рахман разрешил британцу Стемфорду Рафлзу создать торговый пункт в Сингапуре – 1819 году.
- По договору Вайтанги Новая Зеландия переходила под управление Великобритании, а племена маори получали покровительство метрополии – 1840 год.
- Александр Попов впервые передал по радио сигнал о беде на море – 1900 году.
- В Париже на вокзалах появились первые общественные телефоны – 1901 год.
- Окончилась Вашингтонская морская конференция по интересам в Тихом океане и Восточной Азии; США, Великобритания, Франция, Италия и Япония заключили Вашингтонское соглашение об ограничении морских вооружений – 1922 год.
- Начала выходить первая украинская пионерская газета "На смену" (впоследствии - "Звезда") - 1925.
- На экраны США вышел фильм Чарли Чаплина "Огни большого города" – в 1931 году.
- В продажу впервые поступила настольная игра "Монополия" – 1935 год.
- В Мурманской области разбился флагманский советский дирижабль. 13 членов экипажа погибли, 6 выжили – 1938 год.
- Принято постановление о возвращении по эвакуации в Киев Академии наук Украины – 1944.
- На престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сошла королева Елизавета II из династии Виндзоров – 1952 год.
- В Мюнхене в 1958 году разбился самолет с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту ("Малыши Басби"). Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба, тренеры, журналисты.
- Создан Союз кинематографистов Украины – 1958.
- В ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа – 1971 году.
- Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, оставил компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие – 1985 год.
- Компания Microsoft объявила о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC-1985.
- Украина установила дипломатические отношения с Буркина-Фасо – 1992 год.
- Британская антарктическая станция "Фарадей" передана украинским полярникам. На ее базе создана украинская станция "Академик Вернадский" – 1996.
- В Таиланде 357 парашютистов установили рекорд по купольной акробатике — они образовали в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны – 2004.
- Произошел мощный взрыв в вагоне поезда между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" московского метро. В 2004 году погибли 39 человек, ранены 120. В организации взрыва обвинили чеченских сепаратистов.
- С космодрома на мысе Канаверал фирма SpaceX успешно совершила первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy - 2018.
- Мощное землетрясение в Турции и Сирии, более 50000 погибших – 2023 год.
Кто из известных людей родился 6 февраля
- Жуана Португальская, принцесса, католическая блаженная – в 1452 году.
- Анна Стюарт, английская и шотландская королева – в 1665 году.
- Эварист де Парни, французский поэт – 1753 год.
- Орест Новицкий, украинский философ, историк философии, богослов – в 1806 году.
- Николай Зелинский, украинский химик, изобретатель противогаза – в 1861 году.
- Дмитрий Григорьевич, авиаконструктор, создатель первого гидросамолета – 1883 года.
- Юрий Шовкопляс, украинский писатель – в 1903 году.
- Рональд Рейган, президент США – в 1911 году.
- Мэри Лики, британская и кенийская антрополог и археолог – в 1913 году.
- Рип Торн, американский киноактер – в 1931 году.
- Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер – в 1932 году.
- Боб Марли, ямайский композитор, певец – в 1945 году.
- Уильям Бейли, американский певец – в 1962 году.
- Елена Зеленская, первая леди Украины – в 1978 году.
Именинники 6 февраля
Иван, Максим, Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Мария, Марфа, Кристина, Юлиан.
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