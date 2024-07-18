Какую страну выбрать для первой самостоятельной поездки в Европе: лучшие варианты

Отправляться в самостоятельное путешествие – всегда немного страшно. Европейские направления предлагают туры и маршруты на любой вкус, однако хочется выбрать тот, что оставит самые приятные впечатления и будет иметь минимальный риск подвергнуться опасности.

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Выбор правильного пункта назначения для вашего первого самостоятельного путешествия может изменить или испортить общее впечатление от таких поездок в целом. Эксперты рассказали, какие страны лучше выбрать тех, кто впервые хочет насладиться сольным путешествием.

Испанская Андалусия

Благодаря хорошему транспортному сообщению, доброжелательным местным жителям и минимальным языковым барьерам испанская Андалусия является идеальным вариантом для путешествия наедине.

Андалусия на южном побережье Испании – место, наполненное исторической архитектурой, доступными городами и потрясающей природой. Все регионы хорошо соединены общественным транспортом – это отличный вариант для путешественников, желающих ориентироваться самостоятельно без стресса и чрезмерных затрат.

Путешествие Малагой, Рондой, Севилией, Кордовой, Гранадой очень простое с точки зрения транспортного сообщения. Кордова особенно популярна благодаря сочетанию римской и мавританской истории. Мечеть-собор Кордовы – объект Всемирного наследия, поражающий своими красочными арками и огромными размерами еще со времен Средневековья.

Если вы предпочитаете отдых на свежем воздухе и устали от шумных городов – в Андалусии также есть множество прекрасных мест для релаксации на природе. Разнообразие поражает: от заснеженных вершин Сьерра-Невады до древнего природного парка Сьерра-де-Грасалема, субтропических пляжей Гранады или дикой красоты пустыни Альмерия – здесь найдется нечто, что удовлетворит самые безумные прихоти искателей приключений.

Побережье Португалии

Португалия – также лучшее направление для тех, кто впервые путешествует самостоятельно. Опытные путешественники рекомендуют начать с Порту, родины портвейна. Отсюда садитесь на поезд в Лиссабон, а чтобы сэкономить больше денег, получите Lisboa Card – абонемент, покрывающий транспорт, скидки и вход в более чем 50 музеев и достопримечательностей, а также бесплатный проезд на пригородных поездах в Синтру (однозначно стоит посетить, особенно дворец Пена) и Кашкайша.

Когда вы насытитесь городской жизнью, продолжайте движение на юг к атлантическим пляжам Алгарве – туда можно добраться за три часа на поезде. Исследуйте древние храмы и золотые пляжи на этом англоязычном архипелаге.

Мальта

Мальту настоятельно рекомендуют для тех, кто говорит на английском языке – это один из официальных языков страны вместе с мальтийским.

На компактный остров легко транспортироваться на автобусе или на такси. Мальта – это сочетание истории и современности, шумных городов и дикой природы.

Пусть небольшой размер страны не вводит вас в заблуждение – с тремя островами, которые можно исследовать, вы не заскучаете. Не пропустите древний храмовый комплекс Ггантия на Гозо, мегалитические сооружения которого на тысячу лет старше пирамид Гизы.

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