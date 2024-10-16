Кардинальные изменения: представлен обновленный Porsche 911

RML Group представила P39, кардинально обновленный Porsche 911 Turbo S. Вдохновленный гоночными автомобилями GT1 середины 1990-х годов, а также современными гиперкарами Ле-Мана, Porsche 911 получил радикальные изменения благодаря совершенно новому кузову из углеволокна.

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Его колесная база была увеличена на 25 мм, что способствовало увеличению общей протяженности на 170 мм и повышению стабильности на высоких скоростях. Подробнее об обновленном спорткаре рассказало издание Autocar.

Передняя и задняя колеи были растянуты на 100 мм каждая, чтобы улучшить управляемость автомобиля, хотя кузов стал лишь на 90 мм шире, чем у 911 Turbo S.

Новый кузов был разработан для максимального увеличения прижимной силы с индивидуальными системами активной аэродинамики. Существует также система, регулирующая задний спойлер для уменьшения сопротивления на 56%, что, как говорится, стоит дополнительных 16 км в час максимальной скорости, а подвеску можно опустить, создавая еще больше прижимной силы.

В общем, эти изменения составляют 923 кг прижимной силы на 445 км в час – увеличение на 719 кг по сравнению с 204 кг, созданными 911 Turbo S на той же скорости.

3,7-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом также претерпел обновление, получив новую пару турбокомпрессоров и смены интеркулеров, коллекторов, каталитических нейтрализаторов и системы управления двигателем. Он производит 900 л.с. и 1000 Нм крутящего момента – это на 259 л.с. больше по сравнению с 911 Turbo S.

RML утверждает, что, согласно моделированию, P39 проедет круг Nürburgring Nordschleife за 6 минут 45 секунд – на 4,3 секунды быстрее официального времени Porsche на 911 GT3 RS.

Несмотря на экстремальные модификации, сделанные для P39, эксперты RML гарантируют, что автомобиль будет хорошо управляем на открытой дороге. Он имеет специальный режим движения Tour, увеличивающий клиренс и ослабляющий амортизаторы.

Руководитель RML Майкл Маллок отметил, что RML изготовит 10 экземпляров P39 40th Special Edition (названный в связи с текущим празднованием 40-летия компании) стоимостью более 570 тысяч долларов. Каждый 40SE украшен фирменным рубиново-красным цветом RML и оснащен изготовленными на заказ коваными легкосплавными дисками размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

Первая модель будет завершена в марте, а летом она отправится на круг Nordschleife. За ней последует серия чуть менее экстремальных версий P39, хотя все еще с тем же шасси и аэродинамическими настройками.

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