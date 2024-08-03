Карибский рай в Шотландии: британский остров поражает белыми пляжами

Искать экзотику можно не только в дальних странах. Шотландию, например, мало кто ассоциирует с теплым морем и летним отдыхом. Но опытные путешественники знают: в южной части большого острова Льюис-энд-Гаррис Гебридского архипелага есть настоящая жемчужина пляжного отдыха.

Видео дня

Гаррис, часто сравнивают с Карибами. Детали рассказало издание The Mirror.

Гаррис – южная часть острова Льюис-энд-Гаррис Гебридского архипелага, северную часть которого занимает Льюис. Кстати, ни в английском, ни в гельском языках другого названия, кроме Lewis and Harris, общий остров не имеет, однако некоторые источники ошибочно называют его Льюисом, по имени большей, северной части.

Граница между частями проходит по условной линии, соединяющей восточный край залива Лох-Ресорт и залив Лох-Сифорт.

Главный город острова – Тарберт, расположенный у узкого перешейка между заливами Лох-Тарберт и Уэст-Лох-Тарберт, делящими Гаррис на две части.

Гаррис в северной части имеет гористую живописную местность. Там расположена гора Клишем, самая высокая точка всех Гебридских островов (799 м).

Южная часть острова имеет равнинный рельеф, а благодаря чистым пляжам и белому песку ее часто называют шотландскими Карибами.

Кроме Тарберта, стоит посетить Родел и погрузиться в историю благодаря известной средневековой церкви св. Климента. От причала Леверборо ходят паромы на Норт-Вест. Интересно, что на Гаррисе нет мостов, а сообщение между островами архипелага осуществляется с помощью паромов.

"Остаясь на летний сезон в Европе, путешественники точно не теряют экзотические впечатления, поскольку в пределах досягаемости есть много необычных мест. Путешествие на пароме дает особую свободу", – подчеркнула Эбби Пенлингтон, директор Discover Ferries

Благодаря чистым белым пляжам и ярко-голубым водам родину твида Harris можно принять за сцену из брошюры Карибов.

Тропический Лускентайр – это уединенное песчаное пространство с видом на остров Тарансай – идеальное место, чтобы полюбоваться яркими цветами и послушать плеск волн. На севере острова есть суровый, горный ландшафт, а район Бейс прекрасен с его многочисленными тихими заливами.

Путешественники советуют остановиться в Scarista House – это бывший георгианский особняк в живописном месте между пляжем и покрытыми вереском холмами с удивительным видом на Атлантический океан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой приморский город в Италии станет идеальным направлением для любителей еды и музыки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.