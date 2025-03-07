Каша "Кукушка": как приготовить аутентичное украинское блюдо
Каша "Кукушка" - это аутентичное украинское сладкое блюдо. Она не только вкусна, но сохранила в себе давние традиции нашего народа.
Как приготовить кашу "Кукушка" в Instagram рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. Ее следует попытаться приготовить хоть раз в жизни, чтобы понимать, чем питались наши предки. Однако каша получится настолько вкусной, что родные точно будут просить добавки.
Ингредиенты
- Пшено – 200 гр.
- Мак – 50 гр.
- Молоко – 650 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 60 гр.
- Масло – 100 гр.
- Изюм
Способ приготовления
1. Пшено промыть и оставить на 20 мин, чтобы прошла горечь.
2. Мак запарить кипятком на 30/60 мин.
3. Молоко и пшено соединить и варить 20 мин на среднем огне, 10 на малом.
4. Дальше добавить мак и поварить еще 10 мин на малом огне.
5. Тогда добавляем яйца взбитые с сахаром и масло.
6. Перемешиваем и готовим еще 5 мин на малом огне.
7. Украшаем изюмом.
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