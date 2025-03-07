Каша 'Кукушка': как приготовить аутентичное украинское блюдо

Каша "Кукушка" - это аутентичное украинское сладкое блюдо. Она не только вкусна, но сохранила в себе давние традиции нашего народа.

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Как приготовить кашу "Кукушка" в Instagram рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. Ее следует попытаться приготовить хоть раз в жизни, чтобы понимать, чем питались наши предки. Однако каша получится настолько вкусной, что родные точно будут просить добавки.

Ингредиенты

Пшено – 200 гр.

Мак – 50 гр.

Молоко – 650 мл.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 60 гр.

Масло – 100 гр.

Изюм

Способ приготовления

1. Пшено промыть и оставить на 20 мин, чтобы прошла горечь.

2. Мак запарить кипятком на 30/60 мин.

3. Молоко и пшено соединить и варить 20 мин на среднем огне, 10 на малом.

4. Дальше добавить мак и поварить еще 10 мин на малом огне.

5. Тогда добавляем яйца взбитые с сахаром и масло.

6. Перемешиваем и готовим еще 5 мин на малом огне.

7. Украшаем изюмом.

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