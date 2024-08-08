Кейт Бланшетт показала особый аксессуар, который станет трендом осени 2024 года.

Стиль 90-х снова в тренде, а осень – идеальное время для экспериментов. Известная актриса Кейт Бланшетт недавно продемонстрировала, как стилизовать интересный аксессуар, что точно создаст изюминку любому образу.

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В моду снова входят массивные ремни. Издание In Style рассказало, какие ремни будут актуальны в сезоне осень-2024 и как их лучше стилизовать.

Если есть какой-нибудь аксессуар, который мы часто откладываем в заднюю часть шкафа, то это ремни. Конечно, они служат определенной цели, но мало кто использует эти аксессуары, когда дело доходит до стиля.

5 августа Кейт Бланшетт заметили в Нью-Йорке в синей замшевой куртке и брюках в сочетании с черными очками в стиле 70-х и коричневыми туфлями на каблуке. Однако ярким акцентом в образе стал коричневый ремень с деревянной пряжкой в форме сердца. Это придало особую изысканность и создало ныне в моде ностальгический ретро-стиль.

Селебрити задает тренд, поскольку толстые, скульптурные пояса станут одним из самых ярких трендов осени, говорят стилисты. Такие бренды как Schiaparelli, Prada, Khaite и Miu Miu сделали большую ставку на ремне как на главный аксессуар, а знаменитости вывели эффектные ремни в раздел must-have.

Джиджи Хадид появилась на премьере фильма "Дедпул и Росомаха" в желто-горчичной юбке Miu Miu в сочетании с коричневым замшевым поясом, а Эмма Корин надела мини-платье с подвязками Saint Laurent и коричневый кожаный пояс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Николь Кидман появилась в Париже в самой трендовой юбке 2024 года.

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