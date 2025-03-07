Кейт Мосс показала смелый образ с джинсами скинни. Фото

Джинсы скинни эксперты по стилю называют противоречивым предметом одежды. Особенно сейчас, когда мода склоняется к широким и мешковатым фасонам штанов из денима. Тем не менее, женщины обожают носить скини, в том числе знаменитости.

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Так недавно Кейт Мосс посетила во время Парижской недели моды показ Stella McCartney осень-зима 2025, одетая именно в скинни. Еще и показала, как хорошо стилизовать такую узкую модель. Мосс, хотя и выбрала черный монохром, решила поиграть с объемами и текстурами и добавила в свой лук выразительную обувь.

Свои безупречно посаженные по фигуре черные скинни модель соединила с кружевным боди с глубоким декольте, курткой-бомбером оверсайз и небольшим клатчем с многочисленными металлическими декоративными элементами. К этому ансамблю она надела босоножки с высоким деревянным каблуком и на платформе, очень в стиле бохо, характерного для 1970-х. Такие босоножки чаще можно увидеть в сочетании с легким платьем. А в этом случае они придали довольно строгому образу Мосс определенную непринужденность.

При этом звезда подиумов не стала придавать себе драматизма с помощью макияжа. Она появилась на событие с легким нюдовым макияжем и свободно распущенными ествественными локонами.

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