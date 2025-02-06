Кэти Холмс показала, как сделать вечерний образ более дорогим на вид. Фото

На днях в Нью-Йорке состоялась роскошная коктейльная вечеринка, организованная знаменитым дизайнером Майклом Корсом. Мероприятие, посвященное открытию нового магазина бренда на Мэдисон-авеню, стало ярким событием для любителей моды. Среди гостей была и Кэти Холмс, привлекшая к себе внимание элегантным выбором наряда. Как всегда, актриса продемонстрировала безупречный стиль, выбрав образ, сочетающий простоту и изысканность.

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На вечеринке Кэти появилась в черном платье меди без бретелек от Michael Kors, идеально подчеркивавшей ее фигуру. Она дополнила свой образ классическим пальто, обувью на высоких каблуках и сумочкой на цепочке, что создавало впечатление безупречной гармонии. Однако одной из ключевых деталей, придавшей виду особой элегантности, стали ювелирные украшения.

Актриса выбрала роскошные серьги из золота и жемчуга от бренда Pronus, которые выглядели изящно и элегантно. Стоимость серьг, состоящих из жемчужин и бриллиантов, оценивается в $12 300 (510 тыс. грн). Это придавало ее образу роскошный вид, несмотря на общий простой стиль.

Однако одной из неожиданных, но эффектных деталей ее наряда стали колготки. Хотя на первый взгляд это может показаться незначительным аксессуаром, именно он стал важной частью вечернего ансамбля. Они не только согревают в холодный период, но и придают изысканности, делая образ завершенным.

Этот модный трюк используется стилистами, редакторами и знаменитостями, понимающими, как правильно дополнить наряды даже с помощью простых и доступных элементов. Колготки, которые могут стоить всего несколько долларов, придают элегантности и создают иллюзию более дорогого наряда. Это еще одно доказательство того, что стиль не всегда связан с большими затратами.

Ранее Кэти Холмс показала наряды, которые лучше всего подойдут для летних вечеров.

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