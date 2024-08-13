Кэти Холмс появилась на людях в антитрендовом топе, который обожают француженки

Мода – это искусство, постоянно меняющееся, подстраиваясь под настроения времени, сезона и тенденций. Но некоторые вещи остаются неизменными, например любовь к классике и французскому стилю.

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Сочетать непринужденность с элегантностью, часто игнорируя глобальные тенденции – это дар. И недавно его продемонстрировала одна из самых больших икон Голливуда, Кэти Холмс, рассказывает OBOZ.UA.

Кэти Холмс, известная своей способностью всегда выглядеть стильно и непринужденно. Независимо от того, одевается ли она для красных дорожек или повседневных дел, звезда постоянно демонстрирует утонченный вкус, сочетающий в себе элементы классики и современности. Недавний выход Кэти в Нью-Йорке не стал исключением. Ее образ, казалось бы, простой и непринужденный, сразу вызвал волну обсуждений в модных кругах.

В то время, как другие знаменитости следуют новым тенденциям, Кэти выбрала что-то совсем другое – простой, но элегантный образ, который, казалось бы, не привлекает внимания, но одновременно подчеркивает естественную красоту и стиль.

Ее наряд состоял из большого коричнево-белого топа, напоминающего рубашку на пуговицах, укороченных серых спортивных штанов и коричневых рыболовных сандалий. Образ дополняли прямоугольные солнцезащитные очки и любимая сумка Khaite Amelia.

Антитрендовый топ, который выбрала Кэти, был минималистичным и одновременно утонченным. Он не содержал сложных деталей или излишнего декора, но именно в этом его сила. Французские женщины, известные своим идеальным стилем, давно оценили этот элемент гардероба за его способность адаптироваться к любому образу.

Полосатая рубашка на пуговицах может стать основой любого наряда, придаваяему как игривости, так и изящества. Независимо от того, это сине-белая рубашка в мелкую полоску, или черно-белый вариант в толстую полоску, этот предмет гардероба всегда будет уместным. Универсальность позволяет сочетать его как с легкими джинсами и элегантными босоножками, так и с плиссированными мини-юбками и лоферами.

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