Kia отозвала с продаж более тысячи авто: известно причину

Автомобильная промышленность каждый год сталкивается с многочисленными вызовами. Среди них обеспечение безопасности своих транспортных средств занимает одно из важнейших мест.

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Последние новости с автомобильного рынка вызывают беспокойство среди владельцев и потенциальных покупателей Kia Niro. Автопроизводитель заявил, что отзывает более тысячи автомобилей из-за неисправностей.

Не так давно Kia Motors объявила об отзыве более тысячи автомобилей, а именно 1366 единиц моделей Niro, из-за угрозы пожара. Этот отзыв касается как гибридных, так и подключаемых гибридных моделей (HEV, PHEV).

Компания обнаружила, что некоторые модели Niro, изготовленные с 2020 по 2022 год, могут иметь серьезную неисправность. В сообщении от автопроизводителя говорится, что из-за производственного дефекта в модуле гидравлического сцепления (Hydraulic Clutch Actuator, HCA), на печатную плату (Printed Circuit Board), PCB может попадать влага. Как следствие, растет вероятность, что это повлечет за собой короткое замыкание, а впоследствии и пожар в автомобиле.

"Пожар транспортного средства может увеличить риск травм или смерти пассажиров автомобиля, других участников дорожного движения, прохожих и/или повреждения имущества", – отметила компания в сообщении.

Что делать владельцам Kia Niro?

Kia призывает всех владельцев автомобилей Niro, подпадающих под отзыв, немедленно обратиться к официальным дилерам Kia для проведения бесплатной проверки и, при необходимости, замены гидравлического сцепления. Все работы будут выполнены на средства автопроизводителя.

Компания также предоставляет дополнительную информацию и консультации через горячую линию.

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