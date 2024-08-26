Kia Stonic вырос в цене из-за обновленных характеристик: все о модели, которая выйдет в 2025 году

Компактный и недорогой кроссовер Kia Stonic в 2025 модельном году претерпевает значительные усовершенствования. Конечно, это отразится и на его цене.

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Все перемены собрало австралийское издание Car Expert. Для страны обновленная модель будет турбированной во всех комплектациях.

Технические обновления

Стоимость авто будет начинаться от $25 460 для базовой версии S. Она будет стандартно поставляться с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Также будет иметь семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

Для сравнения Stonic S 2024 модельного года стоила $22 290. Такая цена была актуальна для нетурбированного 1,4-литрового бензинового двигателя с шестиступенчатой механической коробкой передач. Если модель имела опциональную шестиступенчатую пробку-автомат, то, соответственно, имела цену в $23 790.

Улучшения модели включают такие опции, как помощь в предотвращении столкновений, мониторинг слепых зон, передние датчики парковки, электрические складные зеркала и легкосплавные диски. Теперь они стандартны для всей линейки.

Ключевые обновления для средней комплектации Sport – кроме новой трансмиссии и переходного оборудования от Stonic S – включают заднее защитное стекло, климат-контроль и стеклоочистители с датчиками дождя. GT-Line получает все вышеперечисленные обновления, а также светодиодные задние фонари и трехступенчатый подогрев передних сидений.

Безопасность модели

Kia Stonic получила пятизвездочный рейтинг безопасности от ANCAP. Тем не менее, тестирование проводилось в 2017 году и на модели Rio, которая стала базой для этой модели. Тогда она заработала 35,52 балла из 37, потеряв баллы в основном за фронтальное смещение и защиту пешеходов.

Однако этот рейтинг заканчивает срок действия в 2025 году. И пока неясно, как будут тестироваться новые модификации.

Дизайн

Всего в новом модельном году будет доступно восемь цветов кузова Kia Stonic. Но любой вариант кроме стандартного белого обойдется в дополнительные 520 долларов. Цвет обивки салона доступен только один – черный.

В линейке будут следующие оттенки кузова:

Clear White;

Snow White Pearl;

Sparkling Silver;

Астро Грей;

Aurora Black Pearl;

Signal Red;

Sporty Blue;

Honeybee.

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