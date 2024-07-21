Ким Кардашьян показала два удачных образа с самыми трендовыми вещами лета-2024

Каждый год звезды диктуют новые модные правила и тренды, которые становятся источником вдохновения для миллионов людей во всем мире. Лето 2024 года не исключение.

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В центре внимания снова оказалась икона стиля Ким Кардашьян, которая не боится экспериментировать. Своими фотографиями в новых образах она поделилась в Instagram.

Этим летом Ким Кардашьян показала два удачных образа, которые сразу же стали популярными среди ее многочисленных поклонников и фолловеров. Оба они отдают дань модным тенденциям из прошлого.

Бермуды

Бермуды – это брюки, длиной чуть выше колена, обычно имеющие свободный крой, что делает их идеальными для жарких летних дней. Они могут быть как спортивными, так и элегантными, что позволяет их носить в разных ситуациях.

Кардашьян сделала съемку в стиле папарацци на пустой автостоянке. Свои бермуды звезда дополнила обычной классической белой майкой, черными кожаными ботинками на каблуке и широким черным поясом, создавая стильный и современный образ.

Капри

Капри – это брюки, обычно имеющие длину до середины икроножной мышцы или чуть выше. Они впервые появились в 1950-х годах и быстро стали популярными благодаря своей универсальности и элегантности. Этот вид одежды идеально подходит как для повседневной носки, так и для более формальных случаев.

Находясь в Индии на долгожданной свадьбе бизнес-магната Ананта Амбани, Ким Кардашьян представила один из своих летних образов, в котором капри играют ключевую роль. Она выбрала классическую модель нейтрального цвета, сочетая ее с лёгким топом с глубоким вырезом и открытой спиной.

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