Кинолог объяснил, почему не стоит гладить испуганную собаку

Если у вас есть собака и она достаточно пугающая, ваш естественный инстинкт может состоять в том, чтобы успокоить ее, погладив. Но, по мнению ветеринара, это может быть не самое лучшее решение.

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Хуан Мануэль Ликвиндоли, специалист по поведению животных, утверждает, что ласка помогает вашему щенку справиться со своим страхом, но не решает основную проблему, которая его вызвала. Аргентинский ветеринар управляет своей школой дрессировки собак Filosofia Animal и публикует видео о здоровье собак и поддержку в своем TikTok.

Эксперт дает полезные советы по решению повседневных дел. Он также советует, чего не стоит делать, если вы хотите сохранить хорошие отношения со своим питомцем. В своем последнем видео ветеринар рассказал, что гладить напуганную собаку действительно может контрпродуктивно.

"Если ваша собака напугана, не гладьте ее, потому что вы усилите ее страх. Это миф, безумие и концептуальная ошибка. Страх – это эмоция, а эмоции – это самопроизвольная реакция. Собака не выбирает, чтобы ее пугали. Страх появляется в определенных ситуациях", – пояснил он.

Самое главное выявить причину страха и устранить его, говорит ветеринар. И только после этого испугавшуюся собаку можно погладить, если это успокаивает ее.

"Мы рекомендуем вам поработать над связью раздражителя, который пугает вашу собаку, и ее реакцией. Только после этого, если ваша собака боится, вы можете оказать ей всю необходимую поддержку и ласку", - сказал врач.

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