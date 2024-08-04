Китайский гороскоп с 5 по 11 августа: трем знакам повезет в любви и карьере больше всего

Согласно китайской астрологии, каждый год находится под влиянием одного из двенадцати животных зодиака, каждое из которых имеет свои уникальные характеристики и особенности. Они циклически сменяют друг друга, образуя полный цикл продолжительностью двенадцать лет.

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Люди часто обращаются к китайскому гороскопу, чтобы предсказать будущие события, лучше понять свои сильные и слабые стороны. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с прогнозом от астрологов для трех знаков, которые будут самыми счастливыми в августе.

Крыса

Пора подняться и завладеть своей судьбой. Открывается космическое окно возможностей, требующее смелости.

Счастливый день в любви: 6 августа

В любви важно быть терпеливым к себе и к партнеру. Любви нужно время, чтобы вырасти, как и любым отношениям – от незнакомцев до любимых. Но важно помнить, что это не касается красных флагов.

Счастливый день в дружбе: 9 августа

В настоящее время Крысы пользуются уважением. Следует продолжать оставаться собой, но также добиваться правильного баланса между разговором и слушанием, чтобы построить более крепкие связи.

Удачный день для карьеры: 9 августа

Смелость в достижении цели сейчас очень важна. Это хорошее время для перемен. Страхи не должны управлять вашим выбором. При предложении вариантов следует оценить их своевременность и действовать соответственно.

Кролик

На этой неделе Кроликам невероятно повезет. Также следует быть готовыми к неожиданностям выходного дня.

Счастливый день в любви: 8 августа

В любви важно быть мягкими и излагать свои мысли с позиции уважения и любви. Тот, кто вам назначен судьбой, будет внимательно вас слушать.

Счастливый день в дружбе: 6 августа

В социальном плане Кролики могут сделать шаг назад, если нужно. Не каждая неделя должна быть насыщенной событиями. Следует потратить время на личные проекты или просто на отдых.

Удачный день для карьеры: 6 августа

В карьере важно быть честными по поводу своих желаний, но не игнорировать красные флажки. Учитывайте, как люди ведут себя с первого дня знакомства, ведь они не изменятся. Но следует быть сострадательными к ошибкам, которые не являются критическими.

Дракон

Энергия этой недели для Драконов величественна и прекрасна. Следует быть готовыми ощутить благословение под ее влиянием. Также попытайтесь быть более креативными, чем обычно.

Счастливый день в любви: 5 августа

Вы можете встретить именно того человека, которого так долго ждали или приблизиться к нему. Судьба готова помогать. Важно быть внимательными.

Счастливый день в дружбе: 6 августа

Относительно социальной жизни следует отступить от центра внимания и дать другим возможность сиять. Ободрение близких или друзей будет очень кстати.

Удачный день для карьеры: 5 августа

В карьере следует быть более умеренными. Пора наслаждаться жизнью и праздновать маленькие победы. Время для больших шагов еще не пришло.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что три знака в августе ждут неприятности и хаос.

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