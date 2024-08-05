Книгу 'Люди, которых мы встречаем в отпуске', экранизируют: кто сыграет главные роли

Современный литературный мир часто дарит нам увлекательные истории, которые мы надеемся увидеть на большом экране. Одной из них является "Люди, которых мы встречаем в отпуске" автора Эмили Генри.

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Эта книга стала бестселлером и завоевала сердца многочисленных читателей. Поэтому Netflix решили ее экранизировать и недавно сообщили, кто сыграет главные роли.

Книга "Люди, которых мы встречаем на каникулах" была опубликована в 2021 году издательством Berkley и дебютировала под номером 1 в списке бестселлеров New York Times, продававшись тиражом более 2 миллионов экземпляров в США.

Учитывая популярность книги, новость о ее экранизации вызвала большой ажиотаж среди читателей. Все с нетерпением ожидают, кто же сыграет главные роли и как создатели фильма перенесут эту увлекательную историю на экран.

История

В книге рассказывается о давних лучших друзьях, которые каждый год вместе проводили одну неделю в летнем отпуске. Однако все изменилось два года назад, когда они перестали общаться.

В конце концов главная героиня Поппи решает, что пора наладить их отношения и убеждает Алекса еще раз поехать в путешествие вместе. Однако они сталкиваются с одной скрытой истиной. Им придется разобраться в том, действительно ли их дружба не предполагает романтического контекста.

Главные роли

Главные роли в экранизации получили звезды сериалов "Моя леди Джейн" и "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", а именно Том Блит и Эмили Бейдер.

Недавно Netflix распространил видео, где Эмили Бейдер узнает, что она сыграет главную роль вместе с Томом Блиттом в новом фильме. Позже автор присоединилась к актерам, чтобы поздравить пару, отметив, что она уверена, что читатели и новые поклонники непременно влюбятся в их версии героев.

Режиссером станет Бретт Хэйли, а сценарий адаптирует Юлин Куанг. Также фильм создается в рамках партнерства Sony и Netflix.

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