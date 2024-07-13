Когда День крещения Руси-Украины: новая дата и история

День крещения Руси-Украины – выдающийся праздник для всех христиан в нашей стране, особенно для православных. Он был установлен в память о событиях 988 года, когда князь Владимир Святославич ввел христианство в Киевской Руси.

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На государственном уровне дату отмечают с 2008 года. Ранее все торжества проходили 28 июля. Теперь их перенесли на новую дату – 15 июля. OBOZ.UA рассказывает, почему было принято такое решение.

История празднования Дня крещения Руси-Украины

На государственном уровне этот праздник ввел в 2008 году третий президент Украины Виктор Ющенко. Соответствующий указ он подписал в рамках празднования 1020-летия крещения Киевской Руси.

Поскольку точная дата официального принятия христианства в Киеве неизвестна, для празднования выбрали день памяти святого равноапостольного князя Владимира, сделавшего христианство господствующей религией на этих землях. По православному календарю он приходился именно на 28 июля. Ежегодно в этот день в украинской столице проходили массовые мероприятия в честь праздника.

Почему перенесли День крещения Руси-Украины

Поскольку празднование Дня крещения Руси-Украины тесно связано с церковным календарем, то и календарная реформа Православной церкви Украины не могла не отразиться на его дате. Как известно, с 1 сентября 2023 ПЦУ перешла на новоюлианский календарь. Этот переход в частности закрепил разрыв связей украинской церкви с Московским патриархатом.

С этого дня все даты православных праздников для верующих ПЦУ сместились на 13 дней назад и стали совпадать с аналогичными датами у христиан западного обряда – католиков и протестантов. В частности, Рождество в Украине начали отмечать 25 декабря, а Покрову – 1 октября. К такому переходу присоединилась и Украинская греко-католическая церковь.

Соответственно, в церковном календаре сместилась дата поминовения князя Владимира. С этого года праздник выпадает на 15 июля.

Чтобы гармонизировать такой переход с государственными праздниками, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о перенесении официального празднования Дня крещения Руси-Украины. С этого года его тоже отмечают 15 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в этом году мы будем отмечать День украинской государственности.

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