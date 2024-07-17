Когда Маковея в 2024 году: новая дата празднования Медового спаса

Праздник Маковея, или Медовый Спас считается одним из основных летних православных праздников. И после перехода Православной церкви на новоюлианский календарь оно, конечно, тоже изменило свою дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда теперь отмечают Маковея. И что празднуют православные в эту дату.

Когда отмечают Маковея в 2024 году

С календарной реформой в ПЦУ, которая состоялась 1 сентября 2023 года, даты всех праздников сместились на 13 дней назад. С того времени православные Украины гармонизировали свой календарь с христианами западного обряда (католиками и протестантами), оставив различия только в дате празднования Пасхи.

Что касается Маковея, то раньше он выпадал на 14 августа. Следовательно, по новому календарю, Медовый Спас празднуют 1 августа.

Что празднуют на Маковея

На эту дату выпадают сразу несколько примечательных церковных праздников. Прежде всего, это Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня. Его установили в честь произошедших в древней Византии событий. Каждый год в августе в столичном Константинополе происходили вспышки разных болезней. Чтобы защитить город от эпидемий, из императорской сокровищницы в храм Софии перенесли уцелевшую часть креста Господня. Каждый желающий мог поклониться святыне и попросить о защите от недугов.

Также церковь чтит на Маковея память семи Макавейских мучеников. Ветхозаветная библейская история рассказывает, что в 166 году до рождения Иисуса Христа сирийский царь Антиох Эпифан пытался заставить иудеев перейти на греческое язычество и послал в Иерусалим 22 000 воинов. Они были обязаны уничтожить всех евреев в городе, а вместо них там должны были поселиться чужеземцы. Город не сопротивлялся. Тысячи людей были убиты, многие попали в плен, а в храме установили языческий алтарь. Но праведный старец Елеазар, его жена Соломония и семеро их сыновей не стали отказываться от своей веры. Их пытались подкупом и устрашением убедить перейти в язычество, чтобы они не служили авторитетом и ориентиром для других евреев. Но все было бесполезно. В результате всю семью казнили. Церковь канонизировала погибших и чествует их подвиг 1 августа.

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