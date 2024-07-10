Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2024 году: дать по новому календарю

Традиционные церковные праздники являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Они хранят дух наших предков, их верования и быт.

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Ежегодно в августе украинцы отмечают три больших Спаса. О том, на какие даты они выпадают по новому календарю, читайте в материале OBOZ.UA.

1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ официально перешли на новый юлианский календарь, поэтому дата большинства религиозных и церковных праздников сместилась на 13 дней.

Медовый Спас 2024

Медовый Спас или Маковеям, который отмечается первым, знаменует начало сбора меда. В этот день верующие освящают в церквях домашний урожай, букеты из летнего снадобья и купаются в реках.

Ранее Медовый Спас отмечали 14 августа, но по новому стилю он выпадает на 1 августа.

Яблочный Спас 2024

Яблочный Спас или Преображение Господне – праздник нового урожая яблок. Во время него эти и другие сезонные фрукты освящаются в церквях. По старому поверью, только после прихода этого Спаса верующим можно есть яблоки. Это особенно касается женщин, потерявших ребенка.

Ранее Яблочный Спас отмечали 19 числа, однако с переходом на новый календарь дата изменилась на 6 августа.

Ореховый Спас 2024

Ореховый Спас или Полотняный Спас, Спас на полотне, завершает триаду этих праздников, символизируя сбор урожая зерна. В этот день люди выпекают хлеб, а затем носят его в церковь святить.

Старая дата празднования – это 29 августа, а по новому стилю отмечать Ореховый Спас будут 16 августа.

Ранее OBOZ.UA публиковал новый церковный календарь на июль.

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