Когда отмечают Преображение Господне в 2024 году: новая дата Яблочного Спаса

Этим летом прихожане Православной церкви Украины впервые празднуют все праздники по новоюлианскому календарю. Даты в нем смещены на 13 дней назад по сравнению с григорианским. В новую дату будет отмечаться и Преображение Господне, то есть Яблочный Спас.

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Ранее праздник приходился на 19 августа, но после календарной реформы Преображение отмечается 6 августа. OBOZ.UA рассказывает больше об истории праздника и его традициях.

История праздника Преображения Господня

Событие, в честь которого был установлен праздник, описано сразу в трех Евангелиях – от Матфея, Марка и Луки. Согласно этим рассказам, однажды Иисус позвал с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор. На вершине он внезапно преобразился перед ними – его лицо начало сиять, одежда стала белоснежной, а рядом с Христом предстали ветхозаветные пророки Моисей и Илия. Они сообщили ему о его скорой смерти и последующем воскресении.

Значение праздника Яблочного Спаса

Преображение считается у верующих демонстрацией людям божественной природы Иисуса и силы Господа в целом. Людям оно напоминает о важности служения, постоянном совершенствовании и принятии своей судьбы.

В народной традиции Яблочный спас слился с празднованием начала сбора нового урожая. В этот день люди ели только что созревшие яблоки. Отсюда и возникла традиция святить их на Преображение. Несут в церкви и виноград. Также в праздничный день православные стали благодарить бога за плоды, которые он послал им в этом году.

Традиции праздника Яблочного Спаса

Преображение Господне входит в список 12 самых больших православных праздников. Поэтому на него распространяется строгий запрет на физический труд.

А еще это постный день, ведь в это время продолжается Успенский пост. Для верующих действуют все соответствующие ограничения в пище. Однако освященные плоды нового урожая есть на Спаса разрешается. Допускается также потребление рыбы и вина, ведь день праздничный и торжественный.

Тем не менее, развлечения и радости лучше отложить. Венчание в церквях на Преображение не проводят.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда теперь православные Украины празднуют Первую Пречистую.

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