Когда пересаживать орхидею: названо лучшее время

Орхидея – это любимое комнатное растение для многих из нас. Она роскошно цветет при том, что обитает на очень бедном субстрате.

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Впрочем, даже этот субстрат нужно время от времени менять. Но как узнать, когда пора пересаживать орхидею, чтобы принести ей пользу и не повредить несвоевременным переносом? О советах профессионалов узнавало издание Interia Kobieta.

Субстрат, в котором живут орхидеи, состоит из бедных питательными веществами субстанций, таких как измельченная кора или мох. Их основная задача не питать цветок, а обеспечивать ему постоянный доступ воздуха к корневой системе. Впрочем, со временем такая почва, как и любая другая, несколько уплотняется, что делает корневое дыхание орхидеи затруднительным. К тому же из-за постоянного использования удобрений даже в уменьшенных концентрациях субстрат постепенно накапливает питательные вещества и становится слишком насыщенным для цветка.

Когда пора пересаживать орхидею

Как распознать, что состояние почвы в горшке с орхидеей уже не отвечает потребностям растения? Обратите внимание, не появились ли на его стенках водоросли или мох – это свидетельствует о избытке солей в его наполнении. Еще один важный сигнал о необходимости пересадки – слишком пышные корни. Если вы обнаружите одну из этих проблем, цветок пора переносить в свежий субстрат. Для профилактики подобных неприятностей его следует пересаживать раз в 2-3 года.

Как и другие комнатные растения, орхидею лучше пересаживать весной. Это поможет ее корневой системе быстрее восстановиться. Однако не спешите переносить растение, которое находится в стадии цветения – это может быть губительно для него. Если все же есть необходимость пересадить орхидею немедленно, перед процедурой срежьте с нее цветоносный побег, чтобы растение сосредоточилось прежде всего на восстановлении корней.

Пошаговая инструкция по пересадке орхидеи

Начните с того, что аккуратно извлеките растение из существующего субстрата, отодвигая корни от стенок горшка. Если цветок никак не выходит, лучше разрежьте горшок. Подрезать здоровые корешки очень нежелательно. После того, как вы достанете растение, очистите его корни от остатков субстрата.

Следующим шагом является проверка состояния корней. Старые, гнилые и поврежденные нужно удалить, срезав их с помощью продезинфицированного острого секатора.

Заранее позаботьтесь о качественном субстрате на замену. Приобретите специальную почву для орхидей и ни в коем случае не полагайтесь на универсальные почвосмеси. Идеальный субстрат должен состоять из смеси торфа, керамзита и коры. Эти ингредиенты очень хорошо пропускают воду и не дают ей застаиваться у корней растения.

Горшок для цветка лучше выбирать пластиковый и прозрачный, чтобы легко следить за состоянием корешков. Кроме того, так корневая система орхидеи будет получать нужный ей солнечный свет.

Когда все будет готово, поместите орхидею в новый субстрат. На дно горшка поместите слой смеси и аккуратно поставьте на него растение, стараясь придерживаться центра. Будьте осторожны, чтобы не повредить корни. Наконец, слегка покройте верхнюю часть корней тем же субстратом, который покрывает дно горшка. Умеренно полейте растение и поставьте в комфортные ему условия. Если вы все сделали верно, орхидея приживется достаточно легко.

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