Когда празднуют День медика в Украине: дата в 2024 году

Долгое время праздник медиков в Украине отмечали в июне. Он не имел четкой даты и приходился на третье воскресенье месяца. Однако теперь День медицинского работника имеет определенную календарную привязку.

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В 2023 году президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому труд медиков в Украине чествуют 27 июля. OBOZ.UA рассказывает подробнее об этом празднике.

История праздника

Профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения впервые был введен во времена СССР. Однако появился он довольно поздно. Президиум Верховного Совета СССР установил День медика своим указом от 1 октября 1980 года. Тогда он был назначен на третье воскресенье июня.

После распада СССР большинство бывших республик Союза унаследовали эту дату. Украина тоже более трех десятилетий продолжала придерживаться данной традиции.

Однако в 2023 году праздник сменил не только день, но и название. Во-первых, он стал фиксированным. Теперь ежегодно медиков нужно поздравлять именно 27 июля. Во-вторых, он стал называться не День медицинского работника, а День медицинских работников. Его целью является почтение вклада всех медиков в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства.

Как отмечают День медиков в Украине

Согласно календарю государственных праздников, День медицинских работников не является государственным выходным. Однако к этой дате назначают специальные торжества для почтения особых успехов медиков в труде.

Общественной традицией в этот день является поздравлять знакомых и родственников, которые выбрали для себя путь в медицине, и благодарить их за труд. Ведь от их работы зависит здоровье и жизнь каждого из нас. Не забудьте 27 июля позвонить или написать знакомому медику и сказать несколько теплых слов.

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