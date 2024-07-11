Когда празднуют День пророка Илии: новая дата и традиции

День пророка Илии является одним из самых почитаемых летних праздников у христиан. Причем, как восточного, так и западного обряда. Но после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата праздника тоже сместилась.

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OBOZ.UA рассказывает, когда сейчас отмечается День Илии. А также чем важен этот праздник и какие традиции с ним связаны.

Когда празднуют День пророка Илии в 2024 году

Согласно новоюлианскому календарю, праздник сместился на 13 дней назад. Теперь День Илии выпадает не на 2 августа, как было до сих пор, а на 20 июля. Такой даты придерживаются прихожане Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, а также католических и протестантских церквей, которые и раньше праздновали именно в эту дату.

Значение праздника Илии

В христианстве этот праздник связывают с одним из самых почитаемых святых. Пророк Илия стоит на одном уровне с Николаем Чудотворцем. Согласно Библии, за жизнь он совершил немало чудес, обратил в свою веру тысячи язычников и за выдающиеся деяния был взят на небо живым. Пророк Илия также почитается утверждением идеи, что дети не должны отвечать за грехи родителей.

В православной традиции день пророка Илии сросся с традицией летнего почитания бога грома и молний Перуна. Летом его благодарили за то, что дает животворные дожди. По народным наблюдениям, на праздник обязательно идет дождь. В народе говорят, что это Илия писает в воду.

Традиции и запреты в День Илии

Именно с этим поверьем связан один из главных запретов праздника – купаться в открытых водоемах. Якобы возрастает риск утонуть или заболеть после такого купания. Также не годилось ловить и есть рыбу. В ней могла таиться нечисть.

Также в праздник запрещалось заниматься домашними и сельскохозяйственными работами. Скот не выгоняли на пастбища, опасаясь, что его там будет ожидать нечистая сила. Крик тоже старались сдерживать, чтобы не привлекать к себе внимание нечисти – считается, что черт может проникнуть в человека через открытый рот и поселиться в нем.

Вместо этого разрешается потреблять на праздник плоды нового урожая. Для этого даже устраивали большое застолье, на которое иногда собирались по несколько деревень. Для празднования пекли хлеб из зерна урожая текущего года.

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