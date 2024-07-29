Когда празднуют Маковея в 2024 году: традиции Медового Спаса

Медовый Спас, также известный в народе под названием Маковея, является одним из главных летних церковных праздников. Но из-за перехода Православной церкви Украины на новый календарь он изменил дату и не все могут знать, когда в этом году нужно праздновать.

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Как сообщает OBOZ.UA, поскольку дата сместилась на 13 дней назад, теперь Маковея нужно праздновать 1 августа. В этот же день у православных христиан начинается Успенский пост. Отметим, что по старому стилю Медовый Спас отмечали 14 августа.

Значение праздника

В официальном церковном календаре на эту дату приходятся два праздника – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, а также День семи Макавейских мучеников. Первая дата связана с событиями, произошедшими в районе IX в. Тогда в Византии каждый год в августе происходила вспышка болезней. Чтобы защитить от них Константинополь, власти решили перенести из императорской сокровищницы в храм Софии уцелевшую часть креста Господня. Все верующие получили возможность попросить у святыни защиты и здоровья.

Историю другого праздника рассказывают Макавейские книги. Приблизительно за полтора века до рождения Христа сирийский царь Антиох Эпифан пытался заставить иудеев перейти на греческое язычество. Для этого он послал в Иерусалим двадцать две тысячи воинов во главе с генералом Аполлонием. Они должны были перебить евреев и заселить город чужаками.

Чтобы выполнить задачу было проще, Аполлоний приказал своим воинам убивать людей в субботу – святой день иудеев. Город опустошили и разорили легко, взяв в плен десять тысяч человек. Но несколько иудеев выжили. Среди них Елеазар, Соломония и семь их сыновей. Они стали моральным авторитетом среди иудеев, не желавших отказываться от своей веры. Сначала семью пытались уговорить и запугать, чтобы они перешли в язычество, а затем казнили. За что церковь признала их мучениками.

Традиции праздника Маковия

Поскольку этот день считается торжественным, на церковную службу принято ходить в праздничной одежде. В церквях в этот день освящают корзины с продуктами, в которых должен быть мед нового урожая, и букеты-маковейчики.

Освященные композиции из цветов после праздника не выбрасывают. Мак, который обязательно должен быть в букете, следующей весной нужно рассеять по огороду, чтобы получить хороший урожай. А засушенные цветы незамужние девушки вплетали в волосы на Благовещение следующего года. Это должно было надолго сохранить их красоту.

С языческих времен сохранилась традиция на Маковея освящать колодцы и сажать возле них деревья. Так наши предки чествовали животворную силу воды.

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