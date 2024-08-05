Когда празднуют Покров в 2024 году: дата по новому календарю

С переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь изменил дату и один из главных праздников года – Покров Пресвятой Богородицы. Теперь его празднуют на 13 дней раньше, вместе с христианами западного обряда.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, когда теперь отмечают Покров. А также о традициях этого праздника и связанных с ним датах.

Когда празднуют Покров в 2024 году

Поскольку все праздничные даты в церковном календаре теперь сместились на 13 дней назад, то Покров празднуется уже не 14 октября. Теперь датой праздника является 1 октября.

На этот же день перенесли еще две важных даты. Так, День украинского казачества тоже стали отмечать 1 октября. По традиции его празднуют именно в Покров.

Так же была официально перенесена дата Дня защитников и защитниц Украины. Этот праздник является символически родственным Покрову и Дню казачества, а значит и отмечается одновременно с ними обоими.

Что празднуют в день Покрова

Праздник Покрова начал отмечать на Руси сразу после введения христианства в конце 10 века. Согласно славянской версии его возникновения, торжественный день связывают с произошедшим в Константинополе во время осады города войском во главе с князем Аскольдом. Местные жители скрылись от захватчиков во Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы. Люди, как один, стали молиться о спасении. В ответ на их молитвы Матерь божья явилась в небе и накрыла верующих своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей, и все они уцелели. Более того, некоторые источники указывают, что Аскольд и его дружинники тоже видели это чудо. Они были так поражены им, что приняли крещение и стали христианами.

По другой версии, Богородица явилась людям Константинополя во время сарацинской осады города. Тогда ее увидел святой Андрей Блаженный. В четыре часа ночи во время молитвы он поднял глаза к небу и узрел Марю, идущую по воздуху, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых.

Традиции Покрова

Хотя этот праздник не входит в перечень 12 величайших православных торжеств, все же в Украине его издавна очень чтят. В древности в это время заканчивался целый ряд осенних празднований и начинались подсчеты результатов летнего сезона. Считалось, что с Покрова начинается зазимье – непосредственная подготовка к зиме. Скот переставали выгонять на пастбище и переводили его на зимнее питание в хлеву.

С Покрова начинался осенний период свадеб. Все работы в полях завершались и появлялось время на празднование бракосочетаний. Еще и продуктов для застолья хватало. К тому же фату невесты связывали с омофором Богородицы. Поэтому жениться в праздничные дни считалось хорошей приметой.

Приметы на Покров

Конечно, в праздничный день наблюдали и за погодой, чтобы спрогнозировать ее на предстоящий зимний сезон.

если к празднику журавли еще не улетели, зима будет приходить постепенно;

если дует южный ветер – это к теплой зиме;

ветер северный – это, наоборот, к холодам и снегам в зимние месяцы;

в общем выдался ветреный день – это обещало сильные ветры и весной.

С Покровом связано также немало пословиц и поговорок. Это указывает на важность праздника в народном календаре:

Пречиста мати (Успіння) засіває, а Покрова збирає.

Хто лежить до Покрови, той продасть усі корови.

Прийшла Покрова — всохла діброва.

Минула Покрова — зоставайся здорова.

Минула Покрова — з'їла полудень корова.

До Покрови думай про пашу для корови.

До Покрови давали молоко корови, а по Покрові пішло молоко корові у роги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда по новому календарю празднуют Яблочный Спас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.