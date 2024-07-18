Когда празднуют Успение Богородицы: история Первой Пречистой

Успение Пресвятой Богородицы или Первая Пречистая – важный христианский праздник. В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата сместилась на 13 дней. В 2024 году Первую Пречистую верующие будут отмечать 15 августа.

Видео дня

На Успение Богородицы заканчивается Успенский пост или Спасовка. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA

Успения Богородицы: история праздника

Успение Богородицы посвящено чествованию Девы Марии и ее переходу к Небесному Царству. Ранее Успение Девы Марии чествовали 28 августа, а за новым календарем Первая Пречистая приходится на 15 августа.

Христианская традиция не содержит прямых исторических данных о дате, месте или обстоятельствах смерти Богородицы. Об этом не упоминается в Евангелиях. Принято считать, что после Пятидесятницы Дева Мария около 10 лет находилась в Иерусалиме.

Начиная с XI века праздник Успения был символическим завершением церковного года. Дева Мария считается могущественной небесной покровительницей и защитницей. К ней всегда обращаются с различными молитвами и просьбами о помощи.

Чествование Успения Богородицы началось после Собора в Эфесе в 431 году. День посвящен переходу Марии к вечной жизни. Праздник символизирует спасение и надежду. Он объединяет христиан в общей вере. Термин "успение" означает сон. Верующие подчеркивают, что смерти как конечной точки жизни нет, поэтому ее не нужно бояться – после жизни в физическом теле, существование продолжается и на небесах.

Традиции Первой Пречистой

На Первую Пречистую заканчивается Успенский пост, который в народе еще называют Спасовкой. В этот период активно проводят засолку из садового и огородного урожая.

По традиции верующие несли освящать яблоки, орехи, фрукты, хлеб, зерно и мед. В древности говорили: "Прийшла Перша Пречиста – дівка стає речиста". Отсылка на то, что уже заканчивается труд на полях и можно отдохнуть, а семьи с незамужними девушками уже начинали готовиться к осеннему сезону свадеб.

Народные приметы

По погоде на Первую Пречистую прочили, какой будет осень.

Стоит солнечная день – начало осени будет прохладным, а бабье лето опоздает.

Если на Пречистую дождливая погода, а потом в небе появилась радуга – осень будет теплой и щедрой на грибы.

В воздухе уже летает много паутины – зима будет морозной, но малоснежной.

Целый день без просвета дождит – такова будет и осень.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет Медовый и Ореховый Спас в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.