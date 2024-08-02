Когда празднуют Яблочный Спас: что нужно святить в церкви

Переход Православной церкви Украины на новоюлианский календарь сместил даты всех праздников на 13 дней назад. Таким образом, новые даты получили и три ключевых августовских праздника, которые в народе называют Спасами.

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Главным из них является Преображение Господне, которое еще называют Яблочным Спасом. OBOZ.UA рассказывает, когда теперь его нужно отмечать, а также каковы главные традиции дня.

Когда отмечают Яблочный Спас

По старому стилю этот праздник приходился на 19 августа. С этого года он отмечается 6 августа. Именно в этот день в церквях проходят все праздничные службы.

Что церковь празднует в день Яблочного Спаса

Праздник посвящен библейскому событию, когда Иисус Христос открыл некоторым последователям свою божественную природу. В тот день он собрался на молитву на гору Фавор и взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Когда они добрались до вершины, лицо Христа начало светиться, а его одежда стала снежно-белой. Рядом с Иисусом в этот момент явились пророки Моисей и Илия. Они говорили с ним о скором конце его земной жизни.

На символическом уровне верующим праздник Преображения напоминает о возможности духовного перерождения, доступной каждому человеку. Нужно только искренне поверить и покаяться в своих грехах, чтобы изменить свою жизнь, убеждает церковь.

Народное значение Яблочного Спаса

Еще до введения христианства в эти августовские дни наши предки отмечали праздник нового урожая. Угощались молодыми яблоками, устраивали застолье. Стоило благодарить природу за ее дары, которые она дала людям за лето, что вот-вот завершится.

Традиции празднования Яблочного Спаса

Из сочетания церковного и народного родилась главная традиция Преображения – святить в церквях яблоки. Считается, что с этого момента они уже полностью созрели и их можно есть вволю. Также в корзину кладут другие сочные плоды – виноград, сливы, помидоры. Иногда в церковь приносят морковь и хрен. Также можно освятить венок из колосьев и цветов и медовые соты. А вот освящение мяса или алкоголя в этот день запрещено.

Блюда к праздничному столу также подают с яблоками. Готовят немало выпечки – пирожки и пироги. Однако они должны быть постными, ведь продолжается Успенский пост.

Поскольку Преображение является одним из 12 самых праздников года, в этот день важно воздерживаться от физического труда. А потому, что день постный, то и громкое веселье тоже под запретом. Этот день рекомендуется провести в молитве и очищении души.

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