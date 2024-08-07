Когда в Украине День шахтера в 2024 году и как появился этот праздник

В мире есть множество профессиональных праздников, отмечающих заслуги представителей разных отраслей. Один из них – это День шахтера.

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Шахтеры выполняют одну из важнейших функций в обеспечении энергетической безопасности государства, извлекая уголь и другие полезные ископаемые из глубин земли. Об истории и дате их праздника рассказало издание "Ділова мова".

Возникновение и дата праздника

История возникновения Дня шахтера берет свое начало еще с советских времен, когда власти решили отметить заслуги и вклад горняков в индустриализацию страны. Утвержден этот праздник был 10 сентября 1947 года по ходатайству министров угольной промышленности СССР. Первое же празднование состоялось 29 августа 1948 года.

После распада союза традиция празднования Дня шахтера сохранилась. Например, в Украине в 1993 году было установлено, что он будет проходить ежегодно в последнее воскресенье августа. То есть в 2024 году дата этого профессионального праздника приходится на 25 августа.

В горняцких районах и городах День шахтера отмечается торжественными мероприятиями, концертами, встречами с ветеранами шахтерского труда, а также вручением наград и знаков отличия лучшим работникам отрасли.

Исторический путь украинских шахтеров

Украина имеет давнюю историю шахтерского дела. На территории Киевской Руси его начало было положено уже во второй половине XV века. Первая экспедиция в Печерский край для поисков полезных ископаемых отправилась по приказу Великого князя московского Ивана III в 1491 году.

С развитием технологий и увеличением потребности в угле количество шахт значительно возросло, а профессия шахтера стала одной из самых востребованных. Таким образом, горное дело до конца XIX века заняло одно из центральных мест в ряде других ключевых отраслей украинской промышленности.

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