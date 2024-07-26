Когда в Украине отмечается День памяти погибших защитников: с чем связана его дата

К сожалению, Украина из-за вооруженного нападения России ежедневно теряет своих людей. Чтобы подвиг защитников родины никогда не был забыт, государство ввело в официальном календаре несколько памятных дат, которые будут отмечаться ежегодно.

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Как напоминает OBOZ.UA, с 2019 года отмечается День памяти погибших защитников Украины. Он был введен указом президента Владимира Зеленского и ежегодно отмечается 29 августа.

Дату выбрали связанную с одним из самых трагических эпизодов российско-украинской войны, который произошел еще до начала полномасштабного вторжения. Именно в конце августа 2014 развернулось событие, которое вошло в историю под названием Иловайский котел.

В первый год войны шли ожесточенные бои на востоке Украины. Почти месяц длилась оборона Иловайска на Донетчине, но к концу августа стало ясно, что военных из батальонов "Донбасс", "Днепр-1", батальонов МВД "Херсон", "Свитязь" и "Миротворец", а также сводной роты 93-й и 17-й бригад ВСУ нужно выводить, чтобы они не попали в окружение. Россия в лице своего президента Путина согласилась предоставить гуманитарный коридор для их безопасного выхода. Но во время движения утром 29 августа колонна была вероломно расстреляна. Россияне в который раз не сдержали собственных обещаний.

Во время тех событий погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, а еще 300 попали в плен. Это были самые большие украинские потери за все время боевых действий, которые велись до начала полномасштабного вторжения.

Поскольку колонны защитников выходили через подсолнечные поля, символом памяти о той трагедии стал именно подсолнух. И под этим символом ежегодно 29 августа по всей Украине, где это возможно, проходят памятные мероприятия в честь подвига украинских героев, отдавших свою жизнь за родину. В частности, в этот день в 2020 году в Кривом Роге был открыт памятник погибшим участникам российско-украинской войны "Иловайский крест".

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