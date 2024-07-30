Когда в Украине отмечают День Государственного Флага: интересные факты

Флаг, состоящий из двух одинаковых горизонтальных полос синего и желтого цветов, является одним из главных государственных символов Украины. За время независимости он приобрел новый смысл, превратившись не только в атрибут государства, но и в символ борьбы и несокрушимости.

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OBOZ.UA рассказывает, когда в Украине чествуют государственным праздником сине-желтый флаг. А также напоминает его историю и некоторые интересные факты о нем.

Когда в Украине празднуют День флага

Официальным государственным праздником в честь сине-желтого флага в Украине является 23 августа. Эту дату установил президент Леонид Кучма, подписав в 2004 году указ "О Дне Государственного флага Украины". Спустя пять лет его преемник Виктор Ющенко внес в документ изменения, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага. Ее в честь праздника проводят по всей Украине.

Но почему для праздника выбрали датой именно 23 августа. Ведь Верховная Рада назначила сине-желтое знамя государственным флагом 18 сентября 1991 года, приняв соответствующее постановление? А над киевской мэрией он впервые взвился 24 июля 1990 года.

По официальной версии, именно 23 августа 1991 года, когда стало ясно, что путч в Москве провалился и СССР собрать назад не получится, группа народных депутатов Украины внесла сине-желтое украинское знамя в сессионный зал Верховной Рады. Полотнище тогда освятил священник УАПЦ Петр Бойко. На следующий день Украина приняла Акт провозглашения независимости. Сейчас исторический флаг хранится в музее ВРУ.

Интересные факты об украинском флаге

Первое упоминание о сине-желтом флаге относится к 1848 году. Тогда Головна руська рада на Галичине приняла решение поднять такое полотнище над городской ратушей Львова. А в 1917 году, после Февральской революции, такие флаги появились в Киеве, Одессе и Харькове. Когда 17 марта того года было объявлено об организации Центральной Рады, они стали символом независимого украинского государства. Более того, 22 марта 1918 года ЦР приняла Закон, утвердив сочетание желтого и синего цветов на флаге Украинской Народной Республики.

Впрочем, вскоре к власти в украинских землях пришли советы, и сине-желтый флаг оказался под запретом. Его использование в СССР признали преступлением, а наказание за него назначили в виде двух лет заключения.

Тем не менее, активисты продолжают поднимать флаг. Так, 1 мая 1966 года он взвился над зданием Киевского института народного хозяйства. Студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса решили продемонстрировать его всем, кто придет на демонстрацию в День солидарности трудящихся. Через 9 месяцев КГБ арестовало обоих. Москаленко был приговорен к 3 годам лагерей строгого режима, Кукса – к 2.

А 27 июля 1976 в канадском Монреале во время футбольной игры между Восточной Германией и СССР на поле выбежал болельщик Данило Мигаль. Он был одет в вышиванку и держал сине-желтый флаг. Мужчина 15 секунд танцевал на стадионе гопак, прежде чем его вывела полиция. Тогда же 150 украинцев вывесили на трибунах плакат с надписью "Свобода Украине!"

Но чем ближе было к распаду СССР, тем чаще символ стал появляться на массовых мероприятиях. Так, под сине-желтыми флагами состоялся митинг памяти жертв Чернобыльской трагедии 26 апреля 1989 года во Львове. В том же году стяг был продемонстрирован 22 мая в Киеве на закрытии Шевченковского праздника. А 23 марта 1990 года Тернопольский городской совет поднял его над своим зданием. Львовский присоединилась к нему 3 апреля.

Из истории известно, что именно под сине-желтым флагом состоялись три провозглашения Украинской государственности: 1917, 1941 и 1990 года.

В 2016 году украинские альпинисты установили наш флаг на вершине высочайшего вулкана мира – Охос-дель-Саладо в Андах. Высота горы составляет 6872 метра.

Во время защиты Донецкого аэропорта воины-киборги, несмотря на постоянные обстрелы, снова и снова вывешивали сине-желтый флаг над зданиями. Над диспетчерской башней он развевался, пока россияне не уничтожили ее полностью.

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