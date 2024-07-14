Когда в Украине отмечают День строителя: дата в 2024 году

Строитель – важная профессия, которая никогда не потеряет актуальности. В Украине профессиональный праздник строители отмечают во второе воскресенье августа.

Видео дня

Дата была установлена указом президента от 22 июля 1993г. OBOZ.UA рассказывает, на какой день выпадает этот профессиональный праздник в 2024 году.

Когда день строителя в 2024 году

Профессиональный праздник работников строительства в Украине был официально установлен еще в начале независимости. Соответствующий указ президента был издан "…в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины".

Постоянной даты праздника нет, а в тексте указа сказано, что профессиональный праздник работников строительства следует отмечать ежегодно во второе воскресенье августа.

В 2024 году дата выпадает на 11 августа. Это отличный случай поздравить знакомых строителей с профессиональным праздником. К сожалению, до полномасштабного вторжения многие украинские специалисты в отрасли работали за границей, но после начала войны многие вернулись на родную землю, чтобы с оружием в руках защищать Украину или восстанавливать разрушенные врагом города.

Профессиональный праздник – возможность выразить благодарность и уважение к людям, чьи руки без устали работают ради комфортной жизни на восстановление инфраструктуры.

Исторически впервые день строителя начали отмечать в советскую эпоху, в частности, в 1956 году вышел указ президиума об установлении соответствующего праздника. В независимой Украине традиция продолжилась, но с упором на национальный характер.

Праздник отмечают все, кто связан со строительной отраслью: от простых рабочих до высококвалифицированных инженеров.

Ранее OBOZ.UA публиковал лучшие поздравительные открытки ко дню строителя.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.