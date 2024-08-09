Когда в Украине празднуют День пасечника в 2024 году: дата, поздравления и открытки

Ежегодно в Украине работу пчеловодов и пчеловодов чествуют в день великого религиозного праздника. В календаре он совпадает Преображением Господним или Яблочным спасом.

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Как отмечает OBOZ.UA, праздничная дата выпадает на 19 августа. Не забудьте поздравить своих близких, увлекающихся пчеловодством.

История праздника

Праздновать День пчеловода начали в Украине еще в 1997 году. А с 1989 года в Киеве функционирует Институт пчеловодства им. Прокоповича. Именно Петр Прокопович изобрел рамочный улей разборного типа. Его создание позволило добывать мед, не причиняя вреда пчелам и не разрушая их соты.

Сейчас в Украине популярность набирает использование заминированных земель для выращивания медоносных растений и сбора меда. Это позволяет использовать даже наиболее опасные участки земли. Кстати, сбор меда является любимым хобби третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Поздравление с Днем пасечника

Над квітучим садом –

Дзвін гостей бджолиних,

Поруч із квітками –

Комах жовто-спинних.

Трударі літають

Від квітки до квітки,

І нектар збирають

Годувати діток.

В вулику самому

Він переробиться,

І медом до дому

До нас заявиться!

Зі святом, дорогі пасічники!

Пусть ваша жизнь будет богата счастьем, добром, а судьба стелется красочным полотенцем достатка, семейного тепла и благодати. Плодотворного Вам сотрудничества, щедрого медосбора, пусть сбываются Ваши мечты и надежды, а на столе, чтобы всегда был мед, как символ благополучия и здоровья!

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В этот праздник, в День пчеловода, желаем вам освятить в храмах великолепные ароматные яблоки и новый урожай янтарного тягучего меда, угощая своих друзей и близких, даря поздравления пчеловодам и благодарить их за труд! Пусть сладкое лакомство сегодня приобретает свою чудодейственную целебную силу!

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Поздравляю с Днем пасечника Украины! Желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчелками, вкуснейшего меда и бесчисленных сладких моментов в жизни! Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и веселым жужжанием, приятным для души и сердца!

Поздравляю с Днем пчеловодства Украины! Желаю тебе благополучия, взаимопонимания и настойчивости. Пусть твои пчелки приносят вкусный мед.

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Мой верный друг. В твой профессиональный праздник День Пасечника желаю тебе вкусного меда, не кусающих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед будет для тебя целебным! С праздником тебя!

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Поздравляем всех украинцев с Днем пасечника! Пусть этот праздник станет поводом насладиться вязким сладким ароматом целебного меда и подарить благодарственные слова всем, кто трудится для того, чтобы пчелиные семьи с максимальным комфортом выполняли свою работу.

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Пчеловод, спасибо за помощь, оказанную семьям полосатых тружеников, которые дарят нам чудодейственный продукт – мед! Пусть в День пасечника Украины твой дом, как улей, будет полон добрых гостей и любимых людей, а поздравления и тосты в твою честь пусть звучат, будто мелодичный щебет подопечных!

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От всех кто боится пчел, но любит мед, от всех у кого болит горло, но нет собственной пасеки, от всех тех, кто знает цену труду пасечника, от всех медоедов – вам большое спасибо! С профессиональным праздником, с днем пчеловода! Счастья, здоровья и долголетия!

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